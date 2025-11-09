

Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Güldüren karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyduklarını belirterek planlı bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. İsmail Güldüren açıklamasında, “İyi çalışmıştık çünkü geçiş oyununu iyi sergilersek bu sonucu alacağımızı düşünüyorduk. Bir hafta boyunca bunun üzerine yoğunlaştık. İstediğimiz ve arzuladığımız oyun buna yakındı. Takımımız maç sonuna kadar oyuna adaptasyonda inanılmaz derecede üstünlük sağladı" dedi.

“ÖZGÜVENİMİZ ARTTIKÇA SKORLAR DA GELECEK”

Takımının gelişiminden memnun olduğunu vurgulayan Güldüren, çalışmaların karşılığını aldıklarını ifade etti: “Biz iyi bir takımız. Çalıştıkça ve özgüvenimiz arttıkça skorlar da gelecek. İnegölspor olarak oyunu tutan, topun bizde kalmasını sağlayan bir anlayışla oynamak istiyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu şekilde devam edeceğiz.”

“TARAFTARIMIZ BİZİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMADI”

750 kilometrelik deplasman yoluna rağmen takımı desteklemeye gelen taraftarlara özel teşekkür eden Güldüren, şu ifadeleri kullandı: “Taraftarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. İnegölsporumuz bu sene bir çıkış içerisinde ve taraftarımızın da bu çıkışta büyük katkısı var.”

“İSKENDERUNSPOR MAÇINDA TRİBÜNLERİ DOLU GÖRMEK İSTİYORUZ”

12 Ekim Çarşamba günü sahalarında oynayacakları İskenderunspor maçına da değinen İsmail Güldüren, taraftarlara çağrıda bulundu:“İnegölspor taraftarı her zaman kulübünün ve takımının yanında olmuştur. İnşallah Çarşamba günü onları tribünde görmek istiyoruz.”