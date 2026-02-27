Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sağlıkta İnovasyon Yarışması neticelendi. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) 'Vita Grup' takımı, hazırladıkları projeyle üniversite öğrenci kategorisinde ikincilik ödülünü kazandı.

10 farklı ülkeden toplam 355 yarışmacının katılım sağladığı yarışmanın ödül töreni, Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törene; Sakarya Vali Yardımcısı Dr. İsmail Altan Demirayak, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, üniversite temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, sağlık alanında yerli ve yenilikçi çözümler üretmenin önemine değindi. İnovatif düşüncenin ve farklı disiplinlerin bir araya gelmesinin üretim sürecine katkı sağladığını belirten Sarıbıyık, yarışmaya katılan öğrencileri ve destek veren kurumları tebrik etti. SUBÜ Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Cansu Keskin'in danışmanlığını yürüttüğü Vita Grup takımı, 'Life Lift' isimli projeleriyle kürsüye çıktı. Ülkü Fatma Yıldırım, Buse Baytar, İrem Nur Tomakin, Eda Vuran ve Ermiya Ceyhan'dan oluşan takıma ödüllerini SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu takdim etti.