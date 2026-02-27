Erenler Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar buluşmalarında şehit aileleri, gaziler ve engelli bireylerle bir araya geldi.

Erenler Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde, toplumsal dayanışma çalışmaları çerçevesinde şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları iftar sofrasında ağırlandı. Programda konuşan Belediye Başkanı Şenol Dinç, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Ramazan ayı faaliyetleri çerçevesinde engelli bireyler ve aileleri için de özel bir iftar programı düzenlendi. Toplumsal dayanışma vurgusu yapan Dinç, engelli vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların belediye gündeminde öncelikli olduğunu belirtti.