Babasultan Barajı’nın kapaklarının açık olduğu ve suyun Boğazköy Barajı’na yönlendirilerek enerji üretimi sağlandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Çelik, böyle bir şey kesinlikle mümkün olmadığını söyledi. Barajın doluluk oranını artırmak için DSİ ile birlikte çalışma yürüttüklerini ifade eden Çelik, geçen yıl havzada boşa akan bir su kaynağının tespit edilerek baraja yönlendirildiğini söyledi.

Çelik, “Barajın kapakları kapalı ve biz barajı doldurmak için yeni kaynaklar üretiyoruz. Geçen yıl tamamen kuruyan barajımız şu anda yüzde 22 doluluk seviyesine ulaştı. Önceki yıllarda ağustos ve eylül aylarında yüzde 30 seviyelerinde sezonu kapatıyorduk. Eğer geçen yıl sıfırlanma yaşanmasaydı bugün yüzde 52’nin üzerinde doluluk olurdu" dedi.

Barajın sürekli takip edildiğini ifade eden Çelik, “Barajın kapakları açıksa akan suyu gösterin. Asparagas bilgilerle kamuoyu yanlış yönlendirilmesin” ifadelerini kullandı.

Yeni yağan kar ve mart–nisan aylarında beklenen yağışlarla birlikte doluluk oranının artacağını belirten Çelik, bu yıl çiftçilerin mağdur edilmeyeceğini vurguladı.

Boğazköy Barajı’ndaki doluluk oranının yaklaşık yüzde 90 seviyesinde olduğunu açıklayan Çelik, enerji üretimi için bırakılan suyun baraj kapasitesini aşan fazla su olduğunu söyledi.

Kocasu havzasını detaylı şekilde anlatan Çelik, Bozüyük’ten doğarak İnegöl sınırlarına giren akarsuların Mezit, Tüfekçikonak, Oylat, Akçasu, Bedre ve Karadere gibi kollarla birleşerek Boğazköy Barajı’nı beslediğini belirtti.

Çelik, “Bu sular Boğazköy Barajı’nı defalarca doldurur. Enerji üretimi mayıs ayına kadar devam eder, sonrasında kapaklar kapanır. Boğazköy Barajı’nın Babasultan’dan gelecek suya ihtiyacı yoktur" diye konuştu.

Sezai Çelik, "Bu yıl kimse kusura bakmasın uzuz diye istediğiniz kadar su alamayacaksınız. Suda belli kotalar olacak. Hobi bahçeleri bahçelerini göle çeviremeyecek.” şeklinde konuştu.