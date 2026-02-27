Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nin 20'nci haftasında deplasman mücadelesine çıkıyor. 28 Şubat Cumartesi günü Tekirdağ temsilcisi Çorlu Belediyesi ile karşı karşıya gelecek olan yeşil-siyahlılar, zirvedeki yerini koruyarak play-off öncesi moral depolamayı hedefliyor. Ziya Berhan Kılıç Spor Salonu'nda oynanacak olan zorlu karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Ligde gösterdiği performansla normal sezonun bitimine haftalar kala liderliği garantileyen Sakarya ekibi, hazırlıklarını galibiyet parolasıyla tamamladı. Sezonun ilk yarısında Sakarya'da oynanan müsabakada rakibini 80-63'lük skorla mağlup eden Büyükşehir Basketbol, Çorlu deplasmanından da galibiyetle dönerek sezonun bu bölümünü kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

Kaynak: İHA