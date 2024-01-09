Beylikdüzü’nde değerli yaklaşık 100 bin TL olan çeşitli inşaat ve otomobil malzemelerini çalan 2 hırsızdan biri polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul’da toptancıdan yağ çalan hırsızlar kamerada İstanbul’da toptancıdan yağ çalan hırsızlar kamerada

Olay, 31.12.2023 tarihinde Beylikdüzü Dereağzı Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin deposunun kapsının kırıp içeri giren 2 kişi değeri yaklaşık 100 bin TL olan çeşitli inşaat ve otomobil malzemelerini çalıp kaçtılar. İhbar üzerin olay yerine giden polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Kimlik bilgileri tespit edilen şahıslardan H.D., 2 Ocak günü Adnan Kahveci mahallesinde yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha