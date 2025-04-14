Babymoon, bir çeşit hamilelik kutlaması olmakla birlikte, aynı zamanda, vaktinizin ve ilginizin çoğunu bebeğe ayırmaya başlamadan önce, eşinizle baş başa zaman geçirmeniz için bir şans. Biraz rahatlamanıza da yardımcı olabilir! Bu nedenle, kafanızı meşgul eden her şeyi bir kenara bırakın ve gebeliğinizin 11.haftasında, babymoon için bir yerler keşfetmeye başlayın. Eğer illa başka bir şey düşünecekseniz, büyümekte olan bebeğinizi düşünün. O yerinde gayet iyi ve her gün daha da gelişiyor.

Hafta hafta gebelik, bir önceki veya bir sonraki hafta hakkındaki yazılarımızı da okumak isteyebilirsiniz.

11 Haftalık Bebek Boyutu

11 haftalık gebelik sırasında fetüsün boyu yaklaşık 4,06 cm, ağırlığı ise 7,08 gramdır. Kafa-vücut oranı ise yaklaşık 1:1’dir (Kulağa garip geliyor ama bu oran daha sonra değişecek!). Bebeğiniz artık bir misket limonu büyüklüğünde.

11 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

11 haftalık gebelik, 2 ay 2 haftalık demektir. Birkaç hafta içinde ikinci trimestere başlayacaksınız.

11 Haftalık Gebelik Belirtileri

Gebeliğin 11.haftası civarında, vücudunuz ve zihniniz hâlâ karmaşıktır. Bu noktada sakin olmak zordur, çünkü hormonlarınız hâlâ değişkenlik gösterir ve muhtemelen bulantınız vardır. Ama artık tünelin sonundaki ışık görünüyor, birkaç hafta içinde, en kötü gebelik belirtilerinin görüldüğü ilk trimester bitecek! 11 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

Yorgunluk. Kendinizi bitkin hissediyorsunuz ama ikinci trimesterde enerjinizde ani bir artış olabilir. O zamana kadar, arkanıza yaslanın ve kendinize, biraz dinlenmek için zaman ayırın.

Bulantı. Anlıyoruz, kendinizi iyi hissetmiyorsunuz ve kendinizi iyi hissetmemekten ve yorgun olmaktan bıktınız. Kısa süre sonra kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacağınızdan emin olun.

Gaz. Sindirim sistemi sorunları, gebelik döneminin bir parçasıdır. Beslenmenize çok dikkat edin (tüketimini azaltabileceğiniz şeyler olup olmadığına bakın) ve kuru fasulye, lahana, kızartmalar ve tatlılar gibi gaz yapan yiyeceklerden uzak durmaya çalışın. Bol sıvı ve lif açısından zengin besinler tüketin.

Ruh halinde ani değişimler. Kendinizi daha iyi hissetmek için yoga gibi bazı zihin/vücut egzersizlerini yapmayı deneyin ve eğer mümkünse, stresli durumlardan uzak durun.

Bacaklarda kramplar. Kaslarınız gece kasılabilir ve bu durum uykunuzu bölebilir. Bol su içmek ve gün boyunca bacaklarınızı esnetmek bacaklardaki krampları önleyebilir. Beslenmenize bir göz atın ve yeterli potasyum ve magnezyum aldığınızdan emin olun.

Ciltte koyulaşma. Biz sabah uyanıp şunu düşünebilirsiniz: karnımın ortasında aşağıya doğru uzanan koyu renkli çizgi ne? Neden böyle bir çizgi var? Bu, gebelikte görülen ve hamilelik çizgisi (linea nigra) adı verilen tamamen normal bir belirtidir. Koyu renkli bu çizgi, hormonal değişiklikler nedeniyle oluşur ve geçici bir durumdur ancak doğumdan sonra, özellikle de emziriyorsanız, bir süre daha kaybolmadığını fark edebilirsiniz (Emzirme ile ilgili homonlar nedeniyle).

Vajinal akıntı. Muhtemelen bir miktar hijyenik ped depolamanız gerekecektir, çünkü hamileliğinizde akıntıda bir artış olabilir.

11 haftalık ikiz gebelik sırasında kadınlarda, hormon seviyeleri genellikle yüksektir. Bu da belirtilerin bazılarının iki katına çıkması ve daha fazla kilo alınması anlamına gelebilir. Her ikisi de normal bir durumdur ve gelecek haftalarda bu anne adaylarının bile enerjilerinde artış görülür, bulantıları azalır.

11 Haftalık Gebelikte Annedeki Değişiklikler

Gebeliğin 11.haftasında karnınızdaki gaz ve şişkinlik yerini, bebek tekmelerine bırakır. Ama bunu kesin olarak söylemek aslında zordur! Özellikle de ilk hamileliğinizse, tekmeler 11.haftada başlamayabilir. İkinci gebeliğini yaşayan ve ikiz gebeliğinin 11.haftasındaki kadınlarda, genellikle ilk gebeliğini yaşayanlardan daha erken başlar.

Karnınızda görünür bir değişim olsa da olmasa da, göğüslerinizde fark edilebilir bir değişim meydana gelecektir. Bu aşamada, rahat ve esnek sutyenler almanızı öneririz. Eğer emzirmeyi planlıyorsanız, emzirme sutyeni alabilir ve hem şimdi hem de doğumdan sonra kullanabilirsiniz. Ayrıca, emzirme sutyenleri normalde göğüs boyutlarının değişmesine uyum sağlayacak şekilde yapılır ve bir miktar büyütebilirsiniz.

11 haftalık gebelik sırasında düşük riski hâlâ sizi endişelendirebilir. Tabii ki endişelenmemek kolay değil (anneliğe hoş geldiniz!) ama artık bebeğin kalbinin attığını gördünüz, düşük yapma riskiniz çok azaldı (risk sadece %3). Gelecek ay ve daha sonraki aylarda bu risk daha da düşecek.

11 Haftalık Gebelik Görüntüsü

11 haftalık gebelik sırasında fetüsün şeffaf bir cildi vardır, ancak zamanla daha opak hale gelir. Siz göremiyorsunuz ama bebeğiniz karnınızda hareket ediyor. 11.haftada bebeğin el ve ayak parmakları artık perdeli değildir. Diş tomurcukları, saç folikülleri ve tırnak yatakları da oluşmaktadır.

Şu andan itibaren (11.-13.hafta arası) ilk trimester taramasına girebilirsiniz. Bu, Nukal Translusensi Taraması (Ense saydamlığı veya diğer adıyla NT Taraması) adı verilen özel bir ultrason ile bir kan tahlilinin birleşimidir. 11.hafta ultrasonu esnasında, tekniker veya doktor bebeğin boynunu ölçer. Bu ölçümün anormal olması, bir kromozom anormalliğinin işareti olabilir. Ardından, kan tahlilinde çok düşük veya çok yüksek hormon seviyelerine bakılır. Doktorunuz, hem NTS hem de kan tahlili sonuçlarını dikkate alarak bebeğinizde bir kromozom anormalliği riski olup olmadığını söyleyecektir. Bu sonuçların beklenmesi, sinir bozucu olabilir ama öğrendiğiniz zaman muhtemelen içiniz rahat edecektir.

İkiz gebeliğinin 11.haftasındaki kadınlar için, bu aşamada çekilen ultrasonda bebeklerin göbek kordonları ile plasentanın bir tane mi iki tane mi olduğu görünür. Eğer bebekler tek bir plasentayı paylaşıyorsa, fetüsler tek yumurta ikizidir, eğer iki ayrı plasenta varsa, tek yumurta ikizi de olabilirler, çift yumurta ikizi de. Her iki bebeğin de yeteri kadar beslendiğinden emin olmak için, aynı plasentayı paylaşan tek yumurta ikizlerinin genellikle daha sık kontrol edilmesi gerekir. Evet, bu kardeşler daha anne karnındayken paylaşmayı öğrenmek zorunda kalıyor!

Gebeliğin 11. Haftasında Yapılacaklar

11 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

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