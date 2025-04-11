Gram altın 3.931 TL’den alınırken, 3.989 TL’den satılıyor. 22 ayar altının alışı 3.593 TL, satışı ise 3.793 TL olarak belirlendi.

14 ayar altın 2.152 TL’den alınıp 3.085 TL’den satılıyor. Çeyrek altın alış fiyatı 6.440 TL, satış fiyatı ise 6.520 TL olarak güncellendi. Eski çeyrek altının alış fiyatı 6.412 TL, satışı ise 6.488 TL oldu.

Yarım altın 12.880 TL’den alınırken, 13.036 TL’den satılıyor. Tam altının alış fiyatı 25.680 TL, satış fiyatı ise 25.933 TL olarak belirlendi.