Sakarya’nın Hendek ilçesinde asırlık yayla göçü başladı. 118’ncisi yapılan göçte adeta gelin gibi süslenen hayvanların kemençe, davul ve zurnalar eşliğinde bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası yolculuğu renkli görüntülere sahne oldu.

Hendek Dikmen Mahallesi sakinleri 118 yıldır devam ettirilen göç geleneği için hazırlıklarını tamamladı. Şenlik havasında başlayan yayla göçünde sahipleri tarafından süslenilen küçük ve büyükbaş hayvanlar bin 725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası’na çıkartıldı. Davul, zurna ve kemençe eşliğinde devam eden yolculuk renkli görüntülere sahne oldu. Kadınlar ise yöresel kıyafetleri ile yolculuğa katıldı. Bununla birlikte mahalle sakinleri asırlık geleneklerini devam ettirdi. Hayvanları gelin gibi süslediklerini belirten Ayfer Ark, "Yaylaya çıktı, hava sisli ve soğuk ama güzel. Geceden hayvanlarımızı boyadık sabahta püsküllerini takıp süsledik. İlk defa bu sene yaylada kalacağız" derken İbrahim Ark, "Yolculuğumuz sabah yağmurluydu ama sonrasında düzeldi. Yaylada yaklaşık 4 ay kalacağız" dedi.