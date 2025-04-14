12 Haftalık Bebek Boyutu

Gebeliğin 12.haftasında bebek bir erik büyüklüğündedir. 12 haftalık fetüsün boyu ortalama 5,33cm, ağırlığı ise 13,89 gramdır. Artık bebeğin önemli organlarının hemen hemen hepsi mevcuttur ve bebek büyümeye devam etmektedir.

12 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

Gebeliğin 12.haftası, gebeliğin üçüncü ayının son haftasıdır. Başka bir deyişle, gebeliğinizin 12.haftasının sonu, 3 aylık demektir.

12 Haftalık Gebelik Belirtileri

Gebeliğin 12.haftasında görülen belirtiler konusunda hem iyi hem de kötü haberler var. İyi haber şu; hormonlarınız düzene girmeye başladığı için, sabah bulantısı ve yorgunluk yakın zamanda yok olmaya başlayabilir. Kötü haber ise: Bunların yerini baş ağrısı ve baş dönmesi alabilir. 12 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

Akıntıda artış. Bu akıntı garip gelebilir ama önemli bir amacı vardır: vajinanızı enfeksiyondan korur. Ama eğer gebeliğin 12.haftasında sarımsı, yeşilimsi ve kahverengi akıntınız varsa, hemen doktorunuzu arayın. Bu renk akıntılar enfeksiyon veya erken doğum işareti olabilir.

Lekelenme şeklinde hafif kanama. Gebeliğin 12.haftasında lekelenme veya kanama endişe verici olabilir, ama önemli de olmayabilir. Örneğin; rahim ağzınız daha hassas olduğu için cinsel ilişki, hafif bir kanamaya neden olmuş olabilir. Bu nedenle oluşan kanama zararsızdır. Eğer iç çamaşırınızda lekelenme veya kanama mevcutsa, kesinlikle doktorunuzla konuşun. Eğer kanamaya kramplar eşlik ediyorsa veya kanama yoğunsa, acil bir durum söz konusudur.

Baş ağrısı. Baş ağrısı gebeliğin 12.haftası civarında başlayabilir. Bu ağrıların nedeni hormonal değişiklikler, kan şekerinin düşmesi, susuz kalma, uykusuzluk veya stres olabilir. Bununla baş etmek için, baş ağrınızı neyin tetiklediğine dikkat edin ve bunlardan uzak durmaya çalışın. Eğer baş ağrılarınızda şiddetli bir artış ya da daha önce hiç yaşamadığınız bir baş ağrısı tipi (migren gibi) fark ederseniz, ya da baş ağrınıza başka tuhaf belirtiler eşlik ediyorsa, kadın doğum uzmanınızı bilgilendirin.

Baş dönmesi. Hormon değişiklikleri ve tansiyondaki değişiklikler gebeliğin 12.haftası civarında ani baş dönmelerine neden olabilir. Düzenli olarak bir şeyler atıştırmak ve bol su içmek baş dönmesini önlemenize yardımcı olabilir. Eğer başınız dönüyorsa veya sersemlik hissediyorsanız, oturun veya uzanın ve doktorunuzu ciddi belirtiler konusunda bilgilendirin.

Eğer ikiz gebeliğin 12.haftasındaysanız, tekli gebelik yaşayan ve gebeliğinin 12.haftasında olan anne adaylarının bulantıları sona ermek üzereyken siz, hala sabah bulantısı hissediyor olabilirsiniz. Ama unutmayın, yakında düzelecek.

12 Haftalık Gebelikte Annedeki Değişiklikler

Gebeliğin 12.haftasında, karnınız artık resmen vardır! Başka bir deyişle, muhtemelen karınınız artık fark edilebilir durumdadır. Pek çok anne adayının hamile olduğunu 12.haftada söylemesinin bir nedeni de belki budur (Tabii ki, ikiz gebeliğin 12.haftasındaysanız, karnınız haftalardır belli oluyor olabilir çünkü iki tane bebeğiniz var!).

Eğer henüz karnınız yoksa, 12.haftadan itibaren karnınızın fotoğraflarını çekmeye başlayın. Bize güvenin, hamilelikten sonra bu dokuz ay boyunca vücudunuzun ne kadar değiştiğini hatırlamak isteyeceksiniz.

12 Haftalık Gebelik Görüntüsü

12.haftalık gebelik sırasında fetüs, önemli sistemlerinin ve organlarının gelişmesini neredeyse tamamlamıştır. Bu da, artık büyümekte ve olgunlaşmakta olduğu anlamına gelir. Evet, bebek artık büyüme ve olgunlaşma evresine giriyor. Bu evrede, organları ve dokuları hızla büyüyüp gelişecek.

12.haftada bebek, el parmaklarını açıp kapar ve ayak parmaklarını kıvırır. Bebeğin beyni de hızlı gelişir!

12 haftalık hamilelik esnasında refleksleri gelişen bebeğe ultrasonla baktığınızda, anne adayının karnına vurduğunuz zaman, muhtemelen bebeğin hareketini göreceksiniz. Eğer ikiz gebeliğin 12.haftasındaysanız, iki bebeğiniz de tekli gebelikteki bir bebekle benzer hızda gelişiyordur. Daha sonraki haftalarda, ikizlerin büyümesi biraz daha yavaş olacaktır.

İlk trimester sona ermeden önce bir veya daha fazla doğum öncesi kontrolüne gidebilirsiniz. Gebeliğin 12.haftasında ultrason görüntünüz olup olmaması, doktorunuzun tercihine veya sigortanızın neleri kapsadığına bağlı olabilir. Eğer bu dönemde bir ultrason görüntünüz varsa, gebeliğin 12.haftasında fetüsü daha net bir şekilde görebildiğinizi fark edeceksiniz. Bu da, haberi yaymaya başlamak istemenize neden olabilir.

Bebeğin cinsiyetini öğrenmeye çok mu isteklisiniz? Kötü haber vermekten nefret ediyoruz ama, gebeliğin 12.haftasında çekilen ultrasonda cinsiyet genellikle belli olmaz. 12.-13. hafta, ultrasonda bebeğin kız veya erkek olduğunun görülebileceği en erken aşamadır ve cinsiyet ayrımını kesin olarak yapmak çok zordur. Kadın doğum uzmanınız veya tekniker muhtemelen hamilelik ortasında yapılan anatomi taramasında bebeğin cinsiyetini net olarak görebilir. Bu da yaklaşık 20.hafta civarıdır. Ancak, eğer kromozom bozuklukları için bir DNA kan testi yaptırırsanız, bu sonuçlarla birlikte bebeğin cinsiyetini de öğrenebilirsiniz (yani, eğer istiyorsanız!).

12 haftalık gebelik civarında, bebeğin sağlığı ile ilgili daha çok bilgi edinmek isteyebilirsiniz ve bu nedenle de doğum kusurları ve diğer sorunlar ile ilgili riski belirlemek amacıyla genetik test yatırabilirsiniz. Bu, biraz korkutucu ve kafa karıştırıcı olabilir. Bu nedenle, kadın doğum uzmanınıza yeteri kadar soru sorduğunuzdan emin olun ve bebeğin iyi olmasının diğer her şeyden daha önemli olduğunu unutmayın.

Gebeliğin 12. Haftasında Yapılacaklar

12 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

16.haftadaki doğum öncesi kontrol randevunuzu ayarlayın

Bebek için hamilelikte yiyebileceğiniz sağlıklı besinleri depolayın

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