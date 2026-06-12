Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 6 bin 195 liradan alınırken, 6 bin 301 liradan satışa sunuldu.

22 ayar altının alış fiyatı 5 bin 664 lira, satış fiyatı ise 5 bin 948 lira oldu. 14 ayar altında alış fiyatı 3 bin 397 lira, satış fiyatı 4 bin 583 lira olarak kaydedildi.

Çeyrek altın 10 bin 151 liradan alınırken, 10 bin 297 liradan satılıyor. Eski çeyrek altında alış fiyatı 10 bin 132 lira, satış fiyatı ise 10 bin 265 lira oldu.

Yarım altın 20 bin 314 liradan alınırken, satış fiyatı 20 bin 574 lira olarak açıklandı. Tam altın ise 40 bin 496 liradan alınırken, 41 bin 48 liradan satışa sunuldu.