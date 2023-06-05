Kocaeli’nin 12 ilçesinde her gün kullanılan duraklar yenileniyor. 60 noktada kapalı durak, 85 noktada ise saç durak montajları tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenli yolculuk yapabilmesi amacıyla bütün ilçelere 3 metrelik kapalı duraklar inşa ediliyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından her gün vatandaşlarca kullanılan eski duraklar söküldü. Eski durakların yerine 3 metrelik yeni durakların montajı yapıldı. Şu ana kadar 60 noktada kapalı durak, 85 noktada saç durak montajları tamamlandı.