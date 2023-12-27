Pandaları sevmeyen yoktur, dev pandaları kısaca düşündüğümüzde aklımıza sevimli siyah beyaz ayılar gelir. Çok tatlılar ve dünyanın her yerinden birçok hayranları var. Buraya kadar iyi güzel de, pandaları ne kadar tanıyoruz? Hemen dert etmeyin, onlar hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlayacak pandalar ile ilgili 12 büyüleyici gerçeği sizler için bir araya getirdik.

İçindekiler

1. Pandalar, Oyuncak Ayılarınızdan Çok Daha Büyüktür

İnternette fotoğraf aradığınızda dev pandaların oldukça sevimli ve hatta küçük göründüğünü biliriz. Ancak gerçekte durumlar biraz farklı, oldukça büyükler!

Yetişkin bir panda 45 kilodan daha ağırdır ve yaklaşık 1,5 metre uzunluğa sahiptir.

2. Pandaların Tırmanma ve Yüzme Özellikleri Oldukça Gelişmiştir

Dev pandalar, Kungfu Panda’daki Po kadar çevik değildir ve evet, kung fu hareketleri yapamazlar. Ama Po’ya göre daha iyi bir tırmanma becerisine sahipler. Henüz 7 aylıkken ağaçlara tırmanmaya başlayabilirler.

Sevimli pandalarla ayılar oldukça yakın akrabadır ve diğer ayılar gibi yüzebilirler.

3. Pandalar Pembe Doğarlar

Pandalar yeni doğduklarında tüysüz, pembe ve kör yavru porsuklar gibi doğarlar. İkonikleşen siyah beyaz renkleri yaklaşık üç hafta sonra gelir.

Tüm pandalar siyah-beyaz değildir! Nadir de olsa kahverengi-beyaz olabilirler.

4. Pandalar Dünyada En Çok Sevilen Hayvanlardan Biri

Pandaları bu kadar popüler yapan şey tam anlamıyla birer oyuncak ayıya benziyor olmaları. Pandalar, büyük ve son derece tüylü oldukları için “şirinlik alıcılarımıza” hitap ediyorlar, bu yüzden onları sevimli buluyoruz.

Bu bilgi, bilim insanı Gordon Buchanan tarafından yapılan yakın tarihli bir BBC çalışmasının konusuydu ve bu yüzden neredeyse hepimiz pandaları seviyoruz.

5. Yemek ve Uyumak Dışında Pek Bir Şey Yapmazlar

Bir pandanın bütün gün yaptığı tek şey yemek ve uyumak olduğu gibi, pandaların bulunduğu bir hayvanat bahçesini ziyaret edecekseniz, erkenden gitmeniz en iyisi olacaktır. Böylece onları uyanık yakalama şansınız artacaktır.

Pandaların nadir olmasının bir nedeni, üremeyi öncelik olarak görmemelerinden kaynaklanıyor. Ayrıca bir dişinin doğal olarak hamile kalması için yılda yalnızca bir günlük bir zaman aralığı varken, pandaların “nesli tükenmekte olan” türlerden olması şaşırtıcı değildir.

6. Yetişkin Bir Panda Günde 35 Kiloya Kadar Bambu Yiyebilir!

45 kiloluk bir yetişkinin hayatında, gününün 14 saatini yemekle geçer. Günde 12 ila 38 kilo bambu yiyebilirler. Bilindiği üzere pandaların en sevdiği yiyecek bambu filizleridir.

7. Bir Günde 28 Kiloya Kadar Dışkılayabilirler

Pandalar günde 28 kiloyu bulan ağırlıklarda dışkı yapabilirler. Bambu kolay sindirilemediği için vücutta birikip bir anda çıkma eğilimine sahip olabilir, bu durumlar ara sıra fazladan dışkı yapmalarının sebebi olarak biliniyor.

Panda’nın kakası seyahat yönlerini gösterir, böylece vahşi doğada kolayca takip edilebilirler. Ne yazık ki bu durum, onların zamanla daha fazla tehlike altında olmasına yol açtı, bu sebeple birçoğu günümüzde hayvanat bahçelerinde barınıyor.

8. Pandaların Etçil Dişleri Vardır, Ancak Bambu Yerler

Kılıç dişli kaplanlar gibi dev yırtıcı hayvanlar artık etrafta olmadığı için, pandaların bu kadar hızlı olmaları ve nesillerinin tükenmesini önlemek için vejetaryen olmaları gerekmiyordu.

Bizler onların sadece bambu yediklerini biliyoruz, ancak onlar da çeşitli meyveleri ve etleri yiyebilirler. Ancak tüm bunlar yerine kolay bir besin olan bambuyu tercih etme sebepleri, hiçbir şeyi kovalayacak enerjilerinin olmaması.

9. Genellikle Ağustosta Doğum Yaparlar

Pandalar Mart-Nisan aylarında çiftleşir ve genelde Ağustos ayında 3 aylık gebelik tamamlanır ve yavrulama bu tarihlerde gerçekleşir. Dişiler çoğunlukla iki yavru doğururlar, ancak yalnızca daha güçlü olan vahşi doğada hayatta kalabilir.

10. Pandalar, İki Milyon Yıl Öncesinden Bu Yana Dünyadalar

Pandaların fosilleri 1 ila 2 milyon yıl öncesine dayanıyor. Pandalar bir zamanlar tüm Çin’e yayılmış olsalar da şimdi sadece, Çin’in Tibet eteklerinin ıssız bölgelerinde yaşıyorlar.

11. Pandaların 6 Parmağı Bulunur

Pandaların ön pençelerinin arkasında 6. bir parmak bulunur. Bu ekstra başparmağı, bambuyu daha rahat kavramalarını ve yemek yerken daha az yorulmalarını sağlar.

12. Garip Bir Davranış! Pandalar Bakır ve Demir Yalamayı Seviyorlar

Pandaların bakır ve demiri çok sevdikleri söyleniyor. Metal kaselerdeki yiyeceklerin her parçasını yalamaktan, hatta hünerli pençelerinde kaseyi döndürmekten gerçekten hoşlanıyorlar. Bakır ve demir yiyen bir yalayıcı olarak eski bir üne sahipler. Geçmişte Çinli köylülerin evlerindeki bakır ve demir tabakları çaldıklarına dair söylentiler var, biz de söylentilerin yalancısıyız tabii.

Issız bir dağ evinde yaşadığınızı hayal edin ve parmaklarınız kadar büyük pençeleri, büyük dişleri olan dev bir pandayı gördüğünüzü düşünün. Muhtemelen yemek istiyordur, günde 14 saat aralıksız yediklerinden bahsetmiştik; tahmin etmesi pek zor olmasa gerek.