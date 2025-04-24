Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar; İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Aydın ve Kayseri’de eş zamanlı olarak sabah saatlerinde başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, 450 bin GSM hattının 22 kişilik çatı örgüt tarafından dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile 8 aydır sürdürülen ortak çalışmalar sonucunda, ülke genelinde 45 bin 663 farklı dolandırıcılık olayının bu hatlar üzerinden gerçekleştirildiği ve vatandaşların toplamda yaklaşık 1.2 milyar TL dolandırıldığı ortaya çıkarıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin;

Sahte e-Devlet bağlantı linkleri aracılığıyla yardım başvurusu bahanesiyle vatandaşların kart bilgilerini ele geçirip hesaplardan para çektikleri,

“Ceza soruşturmanızın son günüdür” içerikli mesajlarla panik yaratarak para aldıkları,

Sosyal medya üzerinden sahte kart aidatı iadesi ve araç çekilişi bağlantıları ile mobil bankacılık bilgilerini topladıkları tespit edildi.

Operasyon sonucunda çok sayıda cep telefonu, GSM hattı, tablet, bilgisayar ile yazılım ve ağ donanımı ele geçirilirken, şüphelilere ait iki şirkete ve bu şirketlerin tüm mal varlıklarına da el konuldu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, operasyonu yürüten Antalya Valiliği, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "Kara Vatan’da, Mavi Vatan’da, Siber Vatan’da çıkmaz denilen sokaklarda, Aziz Milletimizin asayişi, huzuru ve güvenliği için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.