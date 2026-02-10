Türk donanması envanterinde en büyük gemi olması planlanan Millî Uçak Gemisi'nin (MUGEM) çelik ihtiyacı, Türkiye'nin önde gelen entegre çelik üreticilerinden OYAK şirketi Erdemir tarafından karşılanacak. MUGEM'in inşasında kritik öneme sahip yaklaşık 40 bin ton gemi sacı, şirketin ileri teknoloji ve mühendislik imkânlarıyla tedarik edilecek.

Erdemir, Türkiye'nin ilk uçak gemisi MUGEM Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan yaklaşık 40 bin ton gemi sacını üretecek. Proje hazırlıkları kapsamında Sedef ve Sefine tersaneleri ile tedarik anlaşmaları imzalandı. Anlaşmada planlanan levhaların ilk parti sevkiyatı ocak ayı sonunda MUGEM'in üretici firmalarına teslim edildi. Tamamlandığında Türk donanması envanterinde en büyük gemi olması planlanan MUGEM Projesi, Türkiye'nin savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan en stratejik yatırımlar arasında yer alıyor.

Türkiye'nin küresel çelik gücünden milli projeye önemli katkı

Yapılan açıklamaya göre, projenin hayata geçirilmesinde en kritik girdilerden biri olan levha ürünlerinde Türkiye'deki tek yerli üretici konumunda bulunan Erdemir, Türk savunma sanayisinin en büyük projelerinden biri olan MUGEM'e mühendislik gücü, yüksek üretim kapasitesi ve uluslararası kalite standartlarındaki üretimiyle güçlü bir katkı sunuyor.

Şirket, MUGEM'in inşasında kullanılacak çelikleri Türkiye'nin ilk ve tek levha haddehanesinde imal ediyor. Ana hammadde olarak doğrudan demir cevheri kullanan şirket, kaliteyi üretim sürecinin en başından itibaren tasarlayarak çeliğin kimyasal kompozisyonundan mekanik performansına kadar her aşamada titiz bir kontrol sağlıyor. MUGEM için üretilen çelik ürünleri; üstün kaynaklanabilirlik ve şekillendirilebilirlik özelliklerinin yanı sıra yüksek tokluk ve mukavemet değerleriyle öne çıkıyor.

Şirketin, yüksek kaliteli ürünleriyle farklı sektörlerde güçlü bir sanayi ekosisteminin oluşmasına katkı sağlamayı sürdürdüğü belirtildi.