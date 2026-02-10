Türkiye'de 18 şubesi ile 6 bin süs bitkisi üreticisini çiçekçi esnafıyla buluşturan Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin Yalova mezadında 14 Şubat hareketliliği yaşanıyor. Açık artırma usulü gerçekleşen satışlarda, müşterilerine en iyi ürünleri sunmak isteyen esnaf fiyat artırıyor, en yüksek rakamı veren ise ürünün sahibi oluyor. Sevgililer Günü haftasında satışlarda 7-8 kat artış yaşanıyor.

Yalova orkide, şebboy ve lilyum üretiminde önde

Kooperatifin Yalova mezadını ziyaret eden Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, burada yetkililerden bilgi aldı. Vali Usta burada yaptığı açıklamada, 'Biliyorsunuz 4 gün sonra, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne ulaşıyoruz. Dolayısıyla Sevgililer Günü öncesindeki en önemli mezat satışlarından birisi bugün. Ben de Yalova'ya Vali olarak geldikten sonraki ilk mezadı bizzat yerinde gözlemlemek istedim. Bildiğiniz gibi süs bitkileri, kesme çiçekte Yalova'mız Türkiye'nin en önde gelen illerinden birisi. Özellikle Yalova, orkide, şebboy ve lilyumda Türkiye'nin en önünde gelen üretim merkezlerinden bir tanesi. Orkidede yaklaşık yüzde 90 civarındaki Türkiye'nin üretimi Yalova'dan gerçekleşiyor. Ben bu mezarlıktaki üreticilerimizin bol ve bereketli kazançlar elde etmesini diliyorum. Yalova'ya inşallah bütün alanlarda olduğu gibi süs bitkileri ve kesme çiçekle de layık olduğu yere daha da ileriye taşıyacağız. Şimdiden de 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyorum, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum' dedi.

'7-8 kat daha fazla bir talep mevcut'

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç ise Yalova'nın süs bitkileri üretiminde önemli bir merkez olduğunu belirterek şöyle konuştu:

'Yaklaşık olarak bin 100 dekarlık alanda kesme çiçek üretimi yapmaktayız. Yine bugün 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde çiftçilerimizin alın terinin ve emeğinin pazara ulaşmasında önemli bir katkısı olan kooperatifimizdeki çiçek mezadındayız. Bugün burada üreticilerimizin ürünleri satıcılara ulaşıyor durumda. 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde yaklaşık olarak pazardan 7-8 kat daha fazla ürün ve 7-8 kat daha fazla bir talep mevcut. Yalova süs bitkileri açısından önemli bir merkez ve ilimizde yaklaşık olarak 8 bin dekarlık bir alanda süs bitkileri yetiştiriciliği hem açık alan hem kapalı alan hem kesme çiçek anlamında ciddi bir üretim kapasitesine sahip bir ilimiz. Bu anlamda da ilimizde öne çıkmış ürünler açısından özellikle Türkiye'de yetişen orkidenin yüzde 99'luk kısmını ilimizde yetiştirmekteyiz. Özellikle kesme, şebboy, hüsnüyusuf, lilyum gibi çiçeklerin de önemli bir kısmı ilimizde üretilmekte.'

En çok talep güle

Kooperatifin şube müdürü Ali Tan ise koli satışlarının bu dönemde 8 kata kadar arttığını dile getirdi. Tan, en çok tercih edilen çiçeğin ise gül olduğunu belirterek, 'Sevgililer Günü itibarıyla koli üretim artışları arttı, ürünlerimiz çoğaldı. Her zamanki gibi bir numaralı ihtiyaç gül. Güle talep arttı. Onun haricinde kır çiçekleri, mevsimi çiçekler de talep görüyor. Her günü Türkiye'nin 18 bölgesinde mezadımız var. Her gün mezat olmakta ve açık arttırma usulü ürünlerimizi satışa sunmaktayız' diye konuştu.