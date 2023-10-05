Yalova'da, 13 günlük bebeğinin beslenme mamalarına zarar vermek amacıyla karınca ilacı döktüğü iddia edilen bir baba, yargı sürecindeki son gelişmelerle ilgili savcının görüşünü açıkladı. Mütalaada, baba Serhat O.'nun suçlamalar doğrultusunda 13 yıl ila 20 yıl arasında değişen bir hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Ayrıca, sanık Serhat O.'nun adli kontrol şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle yakalama emri çıkartıldı.

Olay, 8 Kasım 2021 tarihinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana gelmiş ve 13 günlük kızı E.E.O.'nun hayatını tehlikeye atan bir olay olarak kayda geçmişti. Baba Serhat O.'nun Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam ediliyor. Ancak bu duruşmada, suçlamalarıyla ilgili olarak tutuksuz yargılanan sanık mahkemeye katılmadı.

Mahkeme duruşmasında, sanık Serhat O. ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı da hazır bulundu. Tanık olarak dinlenen eczane çalışanı Ö.K., kız çocuğunun beslenme mamalarının durumu hakkında bilgi verdi. Tanık, mama kutusunun bozuk olup olmadığını kontrol etmek isteyen bir kişi tarafından sorgulandığını belirtti. Mama kutusunun topaklanmış olduğunu ifade eden Ö.K., bu durumu rutubet veya su kaçmasına bağladığını dile getirdi. Ayrıca, mamada başka bir madde olabileceği endişesini gelen bebeğin ablasına ilettiğini aktardı.

Savcı, mütalaasında sanık Serhat O.'nun daha önce eşine kürtaj yaptırmak istediğini ve üçüncü çocuğunu istemediğini hatırlattı. Ayrıca, sanığın sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda çocuklarından duyduğu rahatsızlığı ifade ettiğini belirtti. Savcı, Serhat O.'nun "Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 ila 20 yıl arasında hapis cezası alması gerektiğini öne sürdü. Ayrıca, tutuksuz yargılanan sanık Serhat O.'nun yeniden tutuklanması gerektiğini de talep etti. Bu talebe Bakanlık avukatı da katılarak babanın tutuklanmasını destekledi.

Sanık avukatı ise savcının mütalaasına karşı savunma yapabilmek için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, adli kontrol şartlarını ihlal eden Serhat O. için yakalama emri çıkarttı ve davayı ileri bir tarihe erteledi.