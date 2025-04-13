Saat itibarıyla belirlenen alış ve satış fiyatlarına göre gram altın 3972 TL’den alınırken, 4018 TL’den satılıyor.
22 ayar altının gram fiyatı 3630 TL alış, 3821 TL satış seviyesinde işlem görüyor. 14 ayar altın ise 2175 TL alış ve 3104 TL satış fiyatıyla listeleniyor.
Çeyrek altın 6507 TL’den alınırken, satış fiyatı 6568 TL olarak belirlendi. Eski çeyrek altın ise alışta 6467 TL, satışta 6536 TL'den işlem görüyor.
Yarım altının alış fiyatı 13.015 TL, satış fiyatı ise 13.132 TL seviyesinde. Tam altın, Kapalıçarşı'da 25.949 TL'den alınıp 26.123 TL'den satılıyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ