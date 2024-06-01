Samsun’da yaşayan bir vatandaş, 13 yıl boyunca evinin bir odasını binden fazla model araç ve binlerce parçadan oluşan bir lego koleksiyonuyla doldurdu. Koleksiyonunun bugünkü değerinin 2 milyon TL olduğunu belirten vatandaş, ileride legoları ve model arabalarıyla ilgilenen bir eş bulması halinde büyük bir ev alarak odalarını müzeye dönüştürmeyi planladığını söyledi.

32 yaşındaki Erdi Erol, Samsun İl Sağlık Müdürlüğünde çalışıyor ve 13 yılda yüzlerce model oyuncak araba ve binlerce lego parçası biriktirdi. Legoların ve model arabaların onun için bir tutku olduğunu ifade eden Erol, işten çıktığında evde legolarla uğraştığını ve bazen bir lego projesi üzerinde aylarca çalıştığını söyledi.

"Lego şehri kuruyorum"

Tutkusu hakkında bilgi veren Erol, "Üniversitedeyken bir AVM’den oyuncak model bir araç aldım. Birkaç gün sonra aynı modelin farklı rengini aldım ve evde dolabıma yerleştirdim. Yan yana koyunca çok hoşuma gitti ve bu serüven böyle başladı. 5 yıldır Samsun’da yaşıyorum ve burada 700 adet model aracım var. Zonguldak’taki evimde ise maddi değeri daha yüksek olan 300 model bulunuyor. Şu anda 10 bin 500 parçadan oluşan bir lego şehri kuruyorum. Tamamen hayal gücümle ve el emeğimle oluşmuş bir eğlence merkezi yapıyorum. Yaklaşık 60 teknik setim var. Büyüklere yönelik legolarım da mevcut. Bu iş sadece para ile yapılacak bir şey değil, zaman ve emek gerektiriyor. 13 yıl önce aldığım bir ürün 10 TL iken şimdi bin TL civarında. Model araçlarım ve legolarımın bugünkü değeri 2 milyon TL. Bu iş emek istiyor," dedi.

"Gelecekteki eşimin lego sevmesi önemli"

Legoların temizlik ve düzen gerektirdiğini belirten Erol, "Olumlu ya da olumsuz tepkiler alıyorum. İnsanlar 'bu hobiye nasıl vakit ayırabiliyorsun' diyor. Koleksiyonumda Formula 1 araçları, ünlü filmlerden araçlar, helikopterler ve 6x6 araçlar var. İnsanlar legonun sadece çocuklar için olduğunu düşünüyor, ama lego yetişkinler için de önemli bir aktivite. Legoları genellikle akşamdan akşama yapıyorum, bazen bir ay kadar sürüyor, bazen bir haftada bitiriyorum. Benim için legonun maddi değil manevi değeri var. İleride legolarımı ve koleksiyonumu kabul eden birini bulursam büyük bir ev alıp odaları müze haline getirmeyi planlıyorum. Gelecekte eşimin lego sevmesi benim için çok önemli, aksi takdirde bu hobi sürdürülemez. Temizlik ve düzen gerektirdiği için herkesin kabul edeceği bir şey değil," diye konuştu.