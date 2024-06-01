Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait BURFAŞ sosyal tesislerinde satılan uygun fiyatlı ürünlerin fiyatlarında artışa gidildi. Vatandaşlar arasında popüler olan bu tesislerdeki ürünlerin güncellenen resmi internet sitesinde açıklandı.

MENÜLERDEKİ ZAM ORANLARI AÇIKLANDI

Hammadde maliyetlerindeki artış nedeniyle BURFAŞ, fiyatlarını artırma kararı aldı. Açık büfe kahvaltı 350 TL iken, tabakta kahvaltı 175 TL olarak açıklandı.



Resmi internet sitesinde yayımlanan menülere göre, zam oranları yüzde 20 ile yüzde 70 arasında değişiyor. İşte bazı ürünlerin yeni fiyatları:

Mevsim salata 45 TL, Roka Salatası 60 TL, Çipura ve Levrek 220 TL, Tuzda Balığın kilosu ise 750 TL olarak belirtildi.

Omlet fiyatı yüzde 20, kahvaltılar yüzde 40, yoğurt yüzde 50, çorbalar yüzde 30, salatalar yüzde 25, ara sıcaklar yüzde 70, ızgaralar yüzde 50 ve balıklar yüzde 35 oranında zamlandı.



Özel işletmelerde 20-30 TL civarında satılan bir bardak çayı 10 TL'den sunan BURFAŞ, çay ve küçük su fiyatlarını değiştirmedi. Bir bardak çay yine 10 TL, 500 ml su ise 5 TL olarak satılmaya devam edecek. Ancak büyük boy suyun fiyatı 10 TL'den 15 TL'ye çıkarıldı.