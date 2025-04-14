14 Haftalık Bebek Boyutu

Gebeliğin 14.haftasında, bebek bir şeftali büyüklüğündedir. Boyu 8,6 cm, ağırlığı ise 42,5 gramdır. Bebeğin ağırlığı, bir önceki haftanın iki katına çıkmıştır ve bu haftada çok büyük bir hızla büyümeye devam eder.

14 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

14 haftalık gebelik, yaklaşık 3 ay 1 haftalık demektir. Bu hafta, ikinci trimesterin başlangıcıdır.

Gebeliğin 14. Haftasındaki Belirtiler

14 haftalık gebelik sırasında, ilk trimesterde yaşadığınız belirtiler yok olmaya başlayabilir. Ama ortadan yok olmazlarsa şaşırmayın. Sabırlı ve sakin olun! 14 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

Round ligament (karın ve kasık) ağrısı. Büyümekte olan bebeğinize uyum sağlamak için kaslarınız ve ligamantlarınız esnerken muhtemelen biraz ağrı ve acı hissedersiniz. Hamileliğin 14. haftasında, kramplar genellikle round ligament ağrısı sebebiyle oluşur. Yine de eğer herhangi bir endişeniz varsa, doktorunuzla konuşun.

Enerji artışı. İlk trimesterdeki berbat durumdan çıkarken, muhtemelen enerjiniz geri geliyor. Şükürler olsun!

İştah artışı. Karnınız mı gurulduyor? Bulantılar yok olmaya başladıkça, iştahınızın şiddetle arttığını fark edebilirsiniz. Yediklerinizin bebeğin hızlı büyümesine katkısı olduğunu unutmayın. Beslenmenize, günde 300 kalori eklemelisiniz. Eğer ikiz gebeliğin 14. haftasındaysanız, ikinci trimesterden itibaren günde 680 ekstra kalori alabilirsiniz. Yanınızda, yeme isteğinizi bastıracak birçok sağlıklı atıştırmalık bulundurun. Çok fazla yağlı gıda tüketmemek kendiniz ve bebeğiniz için önemlidir. Bu sayede ikiniz de sağlıklı besinler alırsınız (Tabii ki, ara sıra bir kase dondurma yemenizde sakınca yok).

Daha kalın ve parlak saçlar. Saçlarınızın kalınlaştığını ve parlaklaştığını fark edebilirsiniz. Bu, hamileliğin en cazip (bazı) yan etkilerinden biri.

14 Haftalık Gebelikte Annedeki Değişiklikler

14 haftalık hamilelik sırasında karnınızda ağrı ve sızı hissedebilirsiniz. Ama bunun nedeni sadece rahminizin hızla büyüyen bebeğe yer açmak için genişlemesi.

Bu haftadan itibaren kilo alımınız hızlanırsa, şaşırmayın. Eğer hamileliğe ortalama BMI ile başladıysanız, doktorlar 14.haftadan itibaren 0,45 – 0,90 kg almanızı tavsiye ediyor. Eğer ikiz gebeliğin 14. haftasındaysanız, kilo alma hedefiniz 20.haftaya kadar tekli gebelik yaşayan anneler ile aynı olacaktır. 20.haftadan itibaren biraz daha fazla kilo alabilirsiniz. Tabii ki hamilelik başladığında kilonuz düşükse veya BMI’niz yüksekse (veya ilk trimester’da fazla kilo kaybettiyseniz ya da aldıysanız), doktorunuz biraz daha farklı kilo alma tavsiyeleri verebilir.

Eğer ilk trimester süresince egzersiz yapmaktan kaçındıysanız, artık enerjiniz geri geldiği için hayatınızı yeniden rayına oturtma zamanı geldi. Bir doğum öncesi yoga sınıfına katılın ya da sadece dışarıda yürüyüş yapın.

14 Haftalık Gebelik Görüntüsü

Genellikle 14.haftada ultrason görüntüsü yoktur. Muhtemelen ilk trimesterde ultrasonla bakıldı ve anatomi taramasına (başka bir deyişle hamilelik ortasındaki ultrason) kadar yeni bir ultrason görüntünüz daha olmayacak. Bu de genellikle 18.-22. hafta civarında olur. Eğer amniyosentez yaptırmayı (15. -20. hafta arasında) planlıyorsanız, doktorunuz ultrason kullanacaktır.

Eğer bu haftada karnınızın içine bakarsanız, bebeğin ayak parmaklarını kıpırdattığını, hatta başparmağını emdiğini görürsünüz!

14 haftalık bir fetüsün böbrekleri idrar üretir, karaciğeri ve dalağı da görevini yerine getirir. Bu haftada bebeğin tüylerinin büyüdüğünü duymak size şaşırtıcı gelebilir. Tüm vücudunda ince, ayva tüyleri oluşur. Bunlar, vücudunu sıcak tutar!

14 haftalık gebelik sırasındaki ultrason görüntüsünde, bebeğin cinsiyetini belirlemek zor olabilir. Sabırlı olun! Eğer kızınız mı yoksa oğlunuz mu olacağını öğrenmek istiyorsanız, muhtemelen birkaç hafta içinde, anatomi taramasında öğreneceksiniz.

Gebeliğin 14. Haftasında Yapılacaklar

14 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

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