Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Verilere göre, yılın ilk çeyreğinde ihracat genelinde sınırlı bir gerileme yaşanırken, birçok ilde artış kaydedildi.

40 ilde ihracat artışı

2026'nın Ocak-Mart döneminde 40 ilde ihracat artarken, 14 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde, devam eden küresel gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin toplam ihracatı yüzde 3,1 azalarak 63 milyar 279 milyon dolar oldu.

Mart ayında lider İstanbul

Mart ayı verilerine göre iller sıralamasında İstanbul 3 milyar 816 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 3 milyar 159 milyon dolarla Kocaeli, 2 milyar 8 milyon dolarla İzmir izledi.

Bursa 1 milyar 746 milyon dolarla dördüncü, Ankara ise 1 milyar 192 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.