Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Uğur Bayram, Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Bilal Doğan ile birlikte Mahmut Esatbey Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulundular. Esnafları tek tek gezerek sorun ve taleplerini dinlediler. İlgi ve alakalarından dolayı esnaflara teşekkür edip hayırlı işler bol kazançlar dilediler.

Ardından MHP İlçe Teşkilatı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın İnegöl’de Atatürk anıtında gerçekleştirdiği mitinge katıldılar.

Bu ziyaretlerin ardından Milliyetçi Hareket Partisi İl Yöneticisi İsmail Yağlı, İlçe Başkanı Uğur Bayram, Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve Bursa 2.Bölge Milletvekili Adayı Bilal Doğan ile birlikte İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nı (İTSO) ziyaret ettiler. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ile hasbihal ettiler, ilgi ve alakalarından dolayı Yavuz Uğurdağ’a teşekkür ettiler.

Dernek ziyaretlerine ara vermeden devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatı, Domaniçliler Derneğiniz ziyaret ettiler. Dernek üyeleri ile bir araya gelerek Hasbihal edip, vatandaşların sorun ve talepleri dinlediler. İlgi ve alakalarından dolayı Dernek Başkanı Mehmet Sargın’a ve dernek üyelerine teşekkür ettiler.

Gün sonunda ise Maden Mahallesini ziyaret edip, köy halkı ile bir araya gelerek çay eşliğinde sohbet ettiler. Köy halkının sorun ve talepleri dinleyen MHP Teşkilatı, sorunların çözümü noktasında ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler. İlgi ve alakalarından dolayı Maden Mahallesi Muhtarına ve vatandaşlara teşekkür ettiler.

Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Uğur Bayram şu ifadeleri kullandı;

''Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Biz bu seçimleri çok önemsiyoruz. 14 Mayıs seçimlerini Türkiye Cumhuriyet tarihinin, önemli bir eşiği olarak görüyoruz. Bu anlamda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah nasip ederse hedefimiz, 14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçmek. Akabinde de Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem oylarını mecliste ki sandık sayısını arttırmak. 14 Mayıs'ın Cumhurun zaferi ile sonuçlandıracağımıza inanıyoruz. Allah nasip ederse bunların hepsi sizin desteğiniz ile olacak. Bizleri karşıladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum'' dedi.

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