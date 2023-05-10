Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin bugün gerçekleştireceği Manisa ve İzmir programları "sağlık sorunları" nedeniyle iptal edildi.
Türkiye'nin kader seçimlerine 4 gün kaldı. Partilerin ve liderlerin saha çalışmaları sürüyor.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün Manisa ve İzmir'de vatandaşlarla buluşacaktı. İnce'nin programı, sağlık problemleri nedeniyle iptal edildi.
Haberi Memleket Partili Fidel Okan, Twitter hesabından duyurdu. Okan, "Sn. Muharrem İnce'nin sağlık durumunun bozulması sebebiyle İzmir ve Manisa programları tamamen iptal olmuştur. Hakkında yürütülen iftira ürünü aşağılık kampanyaları lanetliyoruz" dedi.
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