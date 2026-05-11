82,5 milyon dolar tutarındaki satış, şirket sermayesinin yüzde 74,85’ine denk geliyor.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, söz konusu hisselerin yüzde 34,85’inin GMS Yatırım Holding, yüzde 25’inin Altun Gıda, yüzde 15’inin ise Ümit Gümüş tarafından devralınacağı belirtildi.

Hisse devrinin tamamlanması, ilgili düzenleyici kurumların onayına bağlı olacak. Onay sürecinin ardından Seğmen Kardeşler Gıda’nın ortaklık yapısında önemli bir değişiklik meydana gelmesi bekleniyor.

Hisse devrine ilişkin süreç ve detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek.

Seğmen Kardeşler Gıda'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz tarafından 02.02.2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan özel durum açıklamasında; mevcut ortakların sahip olduğu, şirket sermayesinin %74,85'ine tekabül eden payların devrine ilişkin taraflar arasında "Pay Devrine İlişkin Ön Protokol" imzalandığı ve nihai alım-satım kararının belirlenen şartların karşılanmasının ardından verileceği açıklanmıştı.

Bu çerçevede; Şirketimizin 179.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde; Yusuf Seğmen, Neval Elaldırsın, Nihal Özcanlı, Emine Seğmen, Meral Yıldırım, Emine Yaka ve Ömer Seğmen de dahil olmak üzere toplam 20 gerçek kişi ortağın sahip olduğu %74,85 oranındaki payın (36.000.000 adet A grubu ve 97.982.610 adet B grubu pay olmak üzere toplam 133.982.610 adet pay); Altun Gıda A.Ş. (%25 oranında, 44.750.000 Türk Lirası nominal değerde pay), GMS Yatırım Holding A.Ş. (%34,85 oranında, 62.382.610 Türk Lirası nominal değerde pay) ve Ümit Gümüş'e (%15 oranında, 26.850.000 Türk Lirası nominal değerde pay) yapılan pazarlıklar neticesinde, bazı uyarlamalara tabi olarak toplamda 82.489.293 ABD Doları bedel (Satış Bedeli) ile satılmasına (İşlem) yönelik olarak söz konusu gerçek kişi ortaklar ile Alıcılar arasında 11.05.2026 tarihli 'Pay Devir Sözleşmesi' imzalandığı Şirketimize bildirilmiştir.

Bahse konu pay devir işlemlerinin nihayete ermesi sonrasında, Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) hükümleri uyarınca zorunlu pay alım teklifi sürecine ilişkin açıklamalar; 02.02.2026 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen esaslar çerçevesinde, pay devirlerinin kesinleşmesi ve tamamlanmasını takiben ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Devir işlemleri; Pay Devir Sözleşmesi'nde öngörülen, Rekabet Kurumu tarafından gerekli onayın alınması da dahil olmak üzere tüm kapanış koşullarının yerine getirilmesini takiben tamamlanacaktır.

İşbu açıklamaya konu işlemlere dair meydana gelen gelişmeler ve değişiklikler hususunda Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)'nin 23'üncü ilgili hükümleri uyarınca kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TEMELLERİ 1938 YILINDA ATILDI

Seğmen Kardeşler Gıda’nın geçmişi, 1938 yılında Sivrihisar’dan Ankara’ya gelen üç kardeşin girişimiyle başladı.

1938’de temelleri atılan şirket, 1958 yılında kolektif şirket statüsüne geçerek faaliyet alanını genişletti. İlk yıllarda bakkal işletmeciliğiyle başlayan süreç, zamanla toptancılık ve küçük ölçekli üretim faaliyetlerine dönüştü.

1970’li yıllarda Ankara Siteler’de ilk fabrikasını kuran Seğmen, üretim alanında önemli bir adım attı. Şirket, 1975 yılında ileri teknolojiye sahip makineleri ithal ederek üretim kalitesini yükseltti.

1987 yılında anonim şirkete dönüşen firma, İskitler’deki fabrikasında üretimini sürdürerek büyüme ve gelişim sürecine devam etti.