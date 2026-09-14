12 kilogramlık mutfak tüpü, 2026 yılına 1.175 liralık fiyatla başladı. Yılın ilk dört ayında art arda zam yapılırken mayıs, haziran ve temmuz aylarında fiyat sabit kaldı.

Ağustos ayında yeniden başlayan artış eylül ayında da sürdü. Son zamla birlikte 1.500 liradan satılan tüpün fiyatı 1.570 liraya çıktı. Böylece yıl başından bu yana toplam zam 395 lirayı bulurken, artış oranı yaklaşık yüzde 33,6 oldu.

2026 yılında 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyat seyri şöyle gerçekleşti:

Ocak: 1.175 TL

Şubat: 1.295 TL

Mart: 1.305 TL

Nisan: 1.440 TL

Ağustos: 1.500 TL

Eylül: 1.570 TL

PİKNİK TÜPÜ DE ZAMLARDAN NASİBİNİ ALDI

Küçük tüplerin fiyatında da yıl içinde dikkat çeken bir yükseliş görüldü. 2 kilogramlık piknik tüpü, 2026’ya 242 liradan başladı. Eylül ayındaki son fiyatla birlikte tüketicinin ödediği tutar 330 liraya çıktı.

Böylece 2 kilogramlık piknik tüpünün fiyatı yıl başından bu yana toplam 88 lira arttı. Fiyat değişimleri aylara göre şu şekilde sıralandı:

Ocak: 242 TL

Şubat: 270 TL

Mart: 275 TL

Nisan: 300 TL

Ağustos: 310 TL

Eylül: 330 TL

12 KİLOGRAMLIK TÜPTE 2 BİN TL İHTİMALİ

Enerji maliyetlerindeki yükselişin sürmesi, tüp fiyatlarında yeni artışların gündeme gelme ihtimalini de beraberinde getiriyor. Sektör yetkilileri, küresel enerji fiyatlarının yükselmeye devam etmesi ve maliyet baskısının sürmesi halinde 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatının önümüzdeki dönemde 2 bin liraya kadar çıkabileceğini değerlendiriyor.