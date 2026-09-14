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Yayımlanan ilanda şirketin vergi kimlik numarasına da yer verilirken, iflasa ilişkin duyurunun İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

İflas kararının kesinleşen süreciyle birlikte şirket için tasfiye işlemlerine de geçildi. Kahramanmaraş İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilanda, tasfiye işlemlerinin müdürlük tarafından başlatıldığı duyuruldu.

Ticaret Sicil Memurluğunda 19570 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan şirketle ilgili işlemler, kararın ardından Kahramanmaraş İcra Dairesi tarafından yürütülmeye başlandı.

Örgü, boyahane, konfeksiyon ve turizm alanlarında faaliyet gösteren Kahramanmaraş merkezli Germenicia Boya Tekstil, kentteki yatırımlarıyla dikkat çeken şirketler arasında yer alıyordu. Ancak şirketin mali sürecine ilişkin görülen dava sonucunda mahkeme iflas yönünde karar verdi.

Yaklaşık 200 kişiye istihdam sağladığı belirtilen şirket için kararın ardından tasfiye süreci başlatıldı.

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