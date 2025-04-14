Muhtemelen kendinizi çok enerjik hissediyorsunuz ve bu, libidonuzun da yüksek olduğu anlamına gelebilir. Eşiniz hamileliğin 15.haftasında cinsel ilişki için pek istekli değil mi? Bu da çok normal. Bebeğin olması onu korkutabilir. Eşinize bebeğin olan biten hakkında hiçbir fikri olmadığını (kadın doğum doktorunuzun size kısıtlama koymadığı sürece) ve cinsel ilişkinin bebeğe zarar vermeyeceğini ya da hamileliğiniz açısında bir tehdit olmadığını hatırlatın.

15 Haftalık Bebek Boyutu

Gebeliğin 15.haftasında, bebek bir portakal büyüklüğündedir. Bu haftada fetüsün ağırlığı ortalama 70,8 gram ve boyu 10,16 cm’dir. Bebeğin vücut oranları daha normalleşmektedir.

15 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

15 haftalık gebelik, yaklaşık 3 ay 2 haftalık demektir.

15 Haftalık Gebelik Belirtileri

Hamileliğin 15. haftasında şiddetli veya hafif belirtiler yaşıyor musunuz? Bu dönemde yüksek libido, burun kanaması ve mide sorunları hissedebileceğiniz belirtilerden bazıları. 15 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

Cinsel dürtüde artış. Artık enerjiniz geri geldi, yatak odasında da kendinizi daha enerjik hissediyor olabilirsiniz. Tabii ki, diğer hamilelik belirtilerini de birlikte hissedebilirsiniz ve eğer cinsel ilişkiye hazır değilseniz, bu tamamen anlaşılabilir bir durumdur.

Burun kanaması. Bu hoş olmayan belirti artan kan hacmi ve hassas burun deliklerinin bir birleşimidir.

Mide ekşimesi, gaz ve/veya hazımsızlık. Bu sorunların suçlusu hormonlar. Yaşadığınız belirtileri tetikleyen gıdalara dikkat edin ve onlardan uzak durmaya çalışın. Ayrıca doktorunuzla, mideniz için hangi çözümlerin güvenli olduğunu konuşun. Çok fazla ihtiyaç duyulan kalsiyum içermeleri sebebiyle iki kat harika olan bazı antasitleri elinizin altında bulundurun!

Diş etlerinde şişme. Diş etleriniz hamilelikte artık daha hassastır, onlara iyi bakın. Dişlerinizi sık sık fırçalayın, diş ipliğini nazikçe kullanın ve düzenli olarak diş hekimine kontrole gidin.

Nefes darlığı. Nefesinizin kolay kesildiğini mi fark ettiniz? Vücudunuz kalabalıklaşmaya başlıyor. Bu da, akciğerlerinizin tam nefes almak için yeteri kadar genişlemesinin daha zor olması anlamına geliyor.

Eğer ikiz gebeliğin 15. haftasındaysanız, belirtiler muhtemelen tek bebek bekleyen anne adaylarından çok farklı değildir. Ancak, ilk trimesterdeki yüksek hormon seviyeleri bulantı hissetmenize neden olabileceği için hala bulantı krizleri yaşayabilirsiniz. Bunlar, yakın zamanda azalmaya başlayacaktır. Kadın doğum doktorunuza ciddi belirtiler yaşayıp yaşamadığınız hakkında bilgi verin.

15 Haftalık Gebelikte Annedeki Değişiklikler

15 haftalık gebelik sırasında karnınızda büyük bir dönüşüm gerçekleşir. İlk trimester süresince, rahminiz pelvisinize hâlâ rahatça sığmaktadır. Ama artık, büyümekte olan bebeğinize uyum sağlamak için esniyor ve yakında pelvisinizin dışına doğru büyüyüp karnınızda daha yukarıya yerleşecek. Her anne adayının vücudu farklıdır ve büyüme hızı ufak farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle hamileliğin 15. haftasında, çok fazla görünmemesi veya belirgin bir karın olmaması çok normaldir. Örneğin, ilk hamilelikte 15. haftada karın belirginleşmesi biraz daha uzun sürebilir. İkinci ve sonraki hamilelikler için rahim zaten esnemiştir. Bu nedenle, sonraki hamileliklerde karnınız biraz daha önce belirginleşebilir.

Eğer ikiz gebeliğin 15. haftasındaysanız, işler muhtemelen daha hızlı gelişir ve artık hamileliğiniz belli oluyordur. Cipslerden uzak durun! Hamileliğin 15. haftasında tavsiye edilen kilo alımı haftada 0,45-0,90 kg’dır. Bu nedenle, günde fazladan 300 kalori almaya devam edin ve mümkün olduğunda sağlıklı besinler tüketmeye çalışın. Eğer fazla miktarda veya ani kilo alırsanız, hemen doktorunuza bilgi verin. Bu, preeklampsi adı verilen ciddi bir hamilelik durumunun işareti olabilir.

15 Haftalık Gebelik Görüntüsü

15 haftalık gebelik sırasında muhtemelen henüz hissedemiyorsunuzdur ama ultrasonda bebeğin bol bol kıpırdandığını görürsünüz. Artık bebeğiniz kolları ve bacakları ile eklemlerini hareket ettirebiliyor! Bebek karnınızın içinde hıçkırabilir bile.

Eğer Multiple Marker Screen (MMS veya diğer adıyla Üçlü veya Dörtlü Tarama Testi) yaptırmayı seçtiyseniz, hamileliğin 15. haftası ile 20. haftası arasında kan aldırmanız gerekir. Bu taramada anne adayının kanındaki bazı proteinlerle hormonların seviyeleri ölçülür ve böylece bebeğin sinir yolu kusuru açısından risk olup olmadığı ilk trimester taramasına kıyasla daha doğru bir şekilde değerlendirilir.

Amniyosentez de etkili bir başka testtir ve 15. hafta ile 20. hafta arasında gerçekleşir. Bu invaziv test sinir yolu kusurlarını, kromozom anormalliklerini ve diğer genetik bozuklukları teşhis edebilir. Genel olarak güvenli kabul edilir ama bazı riskleri vardır. Bu nedenle, yaptırıp yaptırmayacağınıza karar vermek için doktorunuzla konuşun. Amniyosentez yaptırmayı, üçlü veya dörtlü testinizde bir anormallik olması veya bebeğinizin genetik anormallik riskinin yüksek olması durumunda düşünebilirsiniz.

Amniyosentezde, karnınızın içini görmek için doktorunuz ultrason kullanacak ve test edilecek sıvıdan numune almak için iğneyi amniyon kesesine doğru ilerletecektir. Tüm bu testler stresli olabilir; arada, kendinizi şımartmak için biraz zaman ayırın. Bunu hak ediyorsunuz!

Gebeliğin 15. Haftasında Yapılacaklar

15 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

Multiple marker screening için planlama yapın

Amniyosentez için planlama yapın (eğer yaptıracaksanız)

Kendinizi şımartın.