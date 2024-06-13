15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İstanbul Üsküdar’daki evinden ayrılarak köprüye giden ve göğsünün altına isabet eden kurşunla şehit düşen Kemal Ekşi’nin babası Ahmet Ekşi, "Babalar Günü’nde evlatlarınız hediye verdiği zaman mutlu oluyorsunuz ama olmadığı zaman da hüzünleniyorsunuz. Aslında işin özeti mutluluk ve üzüntü ikisi bir arada. İki duyguyu bir arada yaşıyorum" dedi.

15 Temmuz gecesi hain darbe girişimini öğrenen Kemal Ekşi, kuzeniyle birlikte, FETÖ’cü askerler tarafından kapatılan Boğaziçi Köprüsü’ne gitmiş, köprüyü kapatan darbeci askerlere direnen vatandaşlara ateş açılmıştı. Kurşunlardan biriyse henüz 24 yaşında olan ve askerden 2 ay önce terhis olan Kemal Ekşi’nin kalbinin altına isabet etmiş, vatandaşlar tarafından ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Kemal Ekşi yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştü.

Oğlunun yokluğuy nedeniyle Babalar Günü’nün buruk geçtiğini belirten Şehit Kemal Ekşi’nin babası Ahmet Ekşi, hüznü ve mutluğu bir arada yaşadığını belirtti.

“Bizim için büyük bir gurur ”

Oğlunun vatanı korumak için şehit düştüğünü ve bundan gurur duyduğunu ifade eden Ahmet Ekşi, “O dönem 24 yaşında olan bir oğlunuzu kaybediyorsunuz. Büyütmüşsünüz, okutmuşsunuz, askere göndermişsiniz. Askerden geldikten 70 gün sonra bu olay gerçekleşti. Oğlumuz da şehadete ulaştı, elhamdülillah. Bizim için bir gurur aynı zamanda. Oğlunmz Allah rızası için, vatanını korumak için bu olayı yaşadı. Bizim için büyük bir gurur. Diğer yandan onun bizimle olmaması özlem ve bir yanınızda eksikliği beraberinde getiriyor. Her köprüden geçerken, mezarına ziyaretine gittiğimiz zaman onu hatırlatan birçok yerde hatıralar aklımıza geldiği zaman üzülüyoruz” diye konuştu.

“Hüznü ve mutluluğu bir arada yaşıyoruz”

Ahmet Ekşi, “Babalar Günü’nde evlatlarınız hediye verdiği zaman mutlu oluyorsunuz ama olmadığı zaman da hüzünleniyorsunuz. Aslında işin özeti mutluluk ve üzüntü ikisi bir arada. İki duyguyu bir arada yaşıyorum. Ben bu durumu şöyle tasvir ediyorum. Düşünün ki oğlunuz çok uzaklara gitti. Çalışmak için gitti ama sonunda siz de yanına gideceksiniz. Sadece biraz uzun sürecek. Diğer yandan zaten o bizi görüyor. Mübarek gecelerde, mezarına gittiğimiz zamanlarda o bizi görüyor. 15 Temmuz yaklaşıyor. İnsanın içine hüzün çöküyor. Bu hüzün mutlu bir hüzün çünkü evladımız güzel bir yerde" diye konuştu.