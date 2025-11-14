Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) tarafından yapılan araştırmada, 2.000’den fazla işverenin işe alım eğilimleri, maaş politikaları ve olası işten çıkarma planları değerlendirildi.

Bulgulara göre işverenlerin yaklaşık altıda biri (yüzde 17), yapay zekâ uygulamalarının önümüzdeki 12 ay içinde çalışan sayısını azaltacağı görüşünde.

Büyük Şirketlerde Oran Daha Yüksek

Katılımcıların yüzde 62’si, olası daralmanın özellikle idari işler, sekreterlik görevleri, alt düzey yöneticilik ve çeşitli ofis mesleklerinde daha belirgin olacağını ifade etti.

Büyük ölçekli özel şirketlerde oranların daha da yükseldiği görüldü:

Bu şirketlerin yüzde 26’sı, iş gücünde daralma beklediğini bildirdi.

Kamu sektöründe oran yüzde 20 olurken, küçük özel işletmelerde yüzde 17 olarak kaydedildi.

İş gücünü azaltmayı planlayan firmaların yaklaşık dörtte biri (yüzde 26), mevcut personelin yüzde 10’undan fazlasını işten çıkarmayı öngörüyor.

Buna ek olarak, işverenlerin beşte biri (yüzde 22), 2025’in son çeyreğine kadar toplu işten çıkarma yapmayı planladığını belirtti. Öte yandan, şirketlerin yüzde 61’i yeni pozisyonlar için işe alım yapmayı düşündüğünü ifade etti.

"İnsanları Geride Bırakabilir"

CIPD'nin kıdemli iş gücü ekonomisti James Cockett, yapay zekânın etkilerini şöyle değerlendirdi:

"Yapay zekâ birçok işin yapılış şeklini dönüştürüyor ve verimlilik açısından büyük potansiyele sahip. Ancak aynı zamanda birçok çalışanı geride bırakma riski de taşıyor."

Cockett'e göre en büyük tehdit genç ve düşük pozisyondaki çalışanlar için:

"AI çağında herkesin yeniden eğitilmesi ve yeni beceriler kazanması gerekiyor. Hükûmetin iş gücü planlamasına ve beceri geliştirmeye uzun vadeli yatırım yapması şart."

İşte Risk Altındaki 7 Meslek

1- Ofis, idari veya sekreterlik işleri (yüzde 62 risk oranı)

2- Yönetici veya kıdemli idari personel (yüzde 28 risk oranı)

3- Satış ve hizmet sektörü çalışanları (yüzde 27 risk oranı)

4- Yarı vasıflı veya vasıfsız işçiler (yüzde 23 risk oranı)

5- Hukuk, finans gibi profesyonel meslekler (yüzde 17 risk oranı)

6- Usta, zanaatkar gibi vasıflı el işleri (yüzde 13 risk oranı)

7- Ustabaşı veya saha yöneticisi (yüzde 10 risk oranı).