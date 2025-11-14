BambooHR’nin gerçekleştirdiği araştırmada, sekiz farklı sektörde görev yapan 57 bini aşkın çalışanın memnuniyet düzeyleri değerlendirildi. Çalışanların ücret, iş-yaşam dengesi, esneklik, kariyer gelişimi ve şirket kültürüne ilişkin görüşleri eNPS skoruna dönüştürülerek sonuçlar belirlendi.

Araştırmada inşaat sektörü 49 puanla çalışan memnuniyetinde ilk sırada, teknoloji sektörü ise 41 puanla ikinci sırada yer aldı.

Araştırmanın ikinci ayağı, en çok ve en az tatmin veren meslekleri bilimsel olarak sıraladı.

Estonya Biyobankası verileri kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada, yaklaşık 59 bin kişi ile 263 farklı meslek grubu incelendi. Katılımcılara meslekleri, gelir durumları, kişilik özellikleri ve yaşam memnuniyetleriyle ilgili sorular yöneltildi.

Bilim insanları, elde edilen verilerle hangi işlerin çalışanlara daha fazla tatmin sağladığını ortaya koydu. Bulgular, gelirin mutluluğu düşündüğümüz kadar belirlemediğini; iş prestijinin ise memnuniyet üzerinde oldukça sınırlı bir etkisi bulunduğunu gösterdi.

Araştırmanın en çarpıcı sonucu, tatmin duygusunu en çok yükselten unsurun “işte anlam bulmak” olmasıydı. Bilim insanı Katlin Anni, prestiji düşük görülen mesleklerin dahi güçlü bir başarı hissi sunduğunda çalışanları daha mutlu edebildiğini ifade etti.

Ayrıca, bağımsız çalışma olanağının yüksek olduğu işlerde memnuniyet seviyelerinin dikkat çekici biçimde arttığı da tespit edildi.

Bilimsel olarak en çok ve en az tatmin veren meslekler şu şekilde sıralandı:

Din görevlileri

Tıp alanındaki çeşitli uzmanlıklar

Psikologlar

Özel eğitim öğretmenleri

Yazarlar

Gemi mühendisleri

Sac metal işçileri

Tatmin düzeyi en düşük meslekler

Anketör ve saha mülakatçısı

Garson

Satış çalışanı

Güvenlik görevlisi

Posta taşıyıcısı

Marangoz

Kimya mühendisi

Mutfak çalışanları

Ulaşım, depolama ve üretim işçileri