Son zamanlarda ailelerin en çok şikâyet ettiği konuların başında çocukların ekran kullanımını kontrol edememek geliyor. Özellikle bazı sosyal medya mecralarında çocukların kötü niyetli kişilerle temas kurması ve kumar ya da uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklara yönlendirilmesiyle ilgili vakalarda artış yaşanıyor.

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI MI GELİYOR?

Bazı Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başlanan 15 yaş altındaki çocuklara internet düzenlemesi Türkiye’ye de geliyor. Artık 15 yaş altındaki çocuklar sosyal medya ve oyun platformlarına kimlik doğrulaması olmadan giremeyecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına yönelik internet düzenlemesine dair değerlendirmelerini, Hande Aydemir’in sunduğu Şimdi Konuşalım programına katılan Millet Haber Yayın Yönetmeni Sinan Burhan ile paylaştı.

RESMEN TARİH VERİLDİ

Burhan düzenlemenin ayrıntılarını tv100 ekranlarında şu ifadelerle anlattı;

“Bu konu gerçekten çok önemli bir konu. Sayın Bakan diyor ki, 'Bu konu bütün dünyanın konuştuğu bir konu. Fakat bu bir internet yasağı değil bunun altını çizelim. Sosyal medya ve oyun yasağı. Biz de bu ay sonu itibariyle bunu uygulayacağız' dedi. Sayın Bakan’ın bana yaptığı açıklamalar şu şekilde;

Avustralya’da, 16 yaş altı çocukların sosyal medya ve oyun sitelerine girişi için yasal düzenleme yapıldı. Danimarka Başbakanı, oyun siteleri ve sosyal medyaya yönelik düzenleme çağrısı yaparak, “Artık yeter! Çocuklarımızı sömürmekten vazgeçin” diyerek tepki gösterdi.

DEVLET O PLATFORMLARI DENETLEYECEK

Roblox’un Türkiye’de temsilcisi yoktu, yasak gündeme gelince temsilcilik açtı. Roblox’un 9,5 milyon abonesi vardı ve çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkiliyordu. Bu nedenle oyun ve sosyal medya platformlarına sıkı denetim getirildi.

EHLİYET, OY KULLANMAK YAŞA TABİİ İNTERNET DEĞİL

18 yaşından önce oy kullanılamıyor, ehliyet alınamıyor; buna rağmen 12–13 yaşındaki çocuklar sosyal medya ve oyun platformlarına girebiliyor. Bu platformlarda kimlikler gizli, çocuklar zararlı ve yozlaştırıcı akımlara yönlendiriliyor. Sosyal medya ve oyunlar çocukların ders çalışmasını engelliyor ve sömürülmelerine yol açıyor. Devlet, çocukları korumak için gerekli tüm müdahaleleri yapmak zorunda.”