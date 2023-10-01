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Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde bu sabah, 15 yaşındaki İ.G. tarafından kan donduran bir olay yaşandı. İ.G., uyuyan babası T.G.'yi (35) uzun namlulu bir silahla vurarak öldürdü.

Olay, Hazro ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.G. sabahın erken saatlerinde evde uyuyan babası T.G.'yi başından vurdu. T.G. ağır yaralandı ve şüpheli olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından Hazro Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.G.  kurtarılamadı. T.G.'nin cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Kaçan İ.G. ise bir süre sonra polise teslim oldu. Şimdi olayın ayrıntılarını aydınlatmak için polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.