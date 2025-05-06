Giyim ve spor ayakkabı markası Skechers el değiştiriyor; şirketi ABD’li yatırım firması 3G Capital satın alacak. 3G Capital tarafından yapılan açıklamada, satın alma sürecinin 2025’in üçüncü çeyreğinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi. Anlaşmanın finansmanı, 3G Capital’in sağlayacağı nakit ve JPMorgan Chase Bank’ın taahhüt ettiği krediyle gerçekleştirilecek.

9,3 MİLYAR DOLARA EL DEĞİŞTİRECEK

Satın alma işleminin toplam değeri 9,3 milyar dolar olacak. A ve B sınıfı hisselerin tamamı göz önünde bulundurulduğunda, şirketin 9,4 milyar dolarlık öz sermaye değeri hisse başına 63 dolarlık bir fiyatı işaret ediyor.

SATIŞ HABERİ HİSSELERİ YÜKSELTTİ

Anlaşma öncesi Skechers'in piyasa değeri 7,4 milyar dolar civarındaydı. Ayakkabı şirketinin değeri 2025 yılında yüzde 28 düşmüştü. Ancak satın almanın duyurulmasının ardından şirket yeniden yüzde 25 değer kazandı.

TİCARET SAVAŞLARINDAN OLUMSUZ ETKİLENDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları ünlü ayakkabı markalarını vurdu. Vietnam ve Çin'de üretim yapan firmalar yüksek vergilerle karşı karşıya kaldı. Skechers da bu durumdan etkilenen firmalar arasında.