Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İnegöl KOM Büro Amirliği ekipleri, İnegöl'ün kuyumcular çarşısında faaliyet gösteren bir kuyumcuya sahte altın satıldığı bilgisi aldı. Bir kuyumcuya 23 adet sahte altın satan şüpheli ekiplerce tespit edildi. Şüpheli B.E.(30), KOM ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 67 Adet 1 gramlık sahte altın ve 7 Adet 5 gramlık sahte altın ele geçirildi.

Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ