Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat birimleri koordinasyonunda yürütülen operasyonlar; Ankara, Batman, Çorum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kütahya, Kilis, Malatya, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.

Yakalanan şüphelilerin, DEAŞ içerisinde geçmiş dönemlerde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlarda ayrıca çok sayıda ruhsatsız silah, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.