Dün Edirne'de, husumetlisi Yücel Kara’nın (41) kullandığı kamyona düzenlenen silahlı saldırıda Kara hayatını kaybederken, kamyonda bulunan T.G. yaralandı. Olayın faili olduğu belirlenen 16 yaşındaki A.D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
Cenaze töreni gerçekleştirildi
Silahlı saldırıda yaşamını yitiren Yücel Kara için Eski Cami'de öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Kara’nın cenazesi Buçuktepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kaynak: iha