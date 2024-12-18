Kaza, saat 14.00 civarında Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde meydana geldi. Recep Baz yönetimindeki 41 AHA 723 plakalı tanker, cadde üzerinde seyir halindeyken, pazar yerinden çıkan ve evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Nevzat Özcan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özcan, tankerin altında sürüklenerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Nevzat Özcan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Özcan’ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Ayrıca, kazanın bölgedeki bir okulun çıkış saatine denk gelmesi nedeniyle çevrede yoğun öğrenci kalabalığı oluştu.