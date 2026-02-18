Dünya markalarını Türkiye'de büyüterek operasyonel başarı elde ettiğini duyuran Dinçerler Group, tüm iştiraklerini tek çatı altında topladı. 25 ülkeye kahve üreten grup, yeni markası BlueBean ile perakendeye girecek. Önümüzdeki 3 yılda 100 milyon dolar yatırım yapmayı planlayan şirket, fast food sektörüne adım atarak toplamda bin mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

Dinçerler Group, Türkiye ve dünya kahve ve gıda pazarındaki konumunu, gelecek hedeflerini ve yeni kurumsal yapılanmasını duyurdu. Grup, 2012 yılında Gloria Jean's Coffees ile başlayan yolculuğunda bugün 4 marka, kavurma tesisi, merkez mutfak ve bin 500 çalışana ulaşan entegre bir ekosistem haline getirdi. Grup, büyümesini son 3 yılda 25 milyon dolarlık üretim, lojistik ve teknoloji yatırımlarıyla destekledi.

'Türkiye'nin potansiyeline olan inancımla attığım adım bugün dev bir ekosisteme dönüştü'

Grubun dönüşüm yolculuğunu aktaran Dinçerler Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Dinçerler, 'Dünya devi markaların temsilcisi olmanın yanı sıra, bu devlerin arkasındaki asıl gücü ve entegre ekosistemini şirketimizin çatısı altında bir araya getirdik. 23 yaşında bir girişimci olarak Türkiye'nin potansiyeline olan inancımla attığım adım bugün dev bir ekosisteme dönüştü. Temsilcisi olduğumuz dünya markalarının yanına kendi kurduğumuz SuperCoff gibi markaları da ekleyerek tüm iştiraklerimizi tek bir kurumsal şemsiye altında topladık. Bu yeni yapılanmayla büyümek için çok daha güçlü ve vizyoner bir temel oluşturduk' şeklinde konuştu.

'Berlin'deki laboratuvar sürecimizin ardından bir sonraki durağımız Londra olacak'

Türkiye'nin operasyonel mükemmeliyette ulaştığı noktaya dikkat çeken Dinçerler, 'Dünyadaki en büyük Gloria Jean's pazarı olmamız ve Magnolia Bakery'nin ABD dışındaki en başarılı temsilciliğini yürütmemiz, kurduğumuz sistemin global başarısının en somut kanıtıdır. SuperCoff'un bir kahve zinciri olmanın ötesinde, müzikten tasarıma kadar gençliğin ritmini yakalayan bir 'üçüncü mekan' niteliği taşıyor. Berlin'deki laboratuvar sürecimizin ardından bir sonraki durağımız Londra olacak. Dijitalleşme çok önemli. Geleceğin ticaretini bugünden kurguluyoruz. Satışlarımızın yüzde 30'unu mobil kanallardan yönetmeyi hedefleyen kapsamlı bir dijital dönüşümün tam merkezindeyiz. Öte yandan, Roastery tesisimizdeki endüstriyel gücümüzü BlueBean ile dijitalin hızıyla birleştiriyoruz. Hedefimiz en seçkin Arabica harmanlarımızı profesyonel bir çözüm ortağı kimliğiyle hem işletmelerin hem de bireysel kahve severlerin erişimine sunmak' dedi.

'Önümüzdeki dönemde 100 milyon dolar yatırım yapmayı hedefliyoruz'

2026 yılını küresel ve yerel ekonomideki dengelenme sürecine paralel bir 'hazırlık yılı' olarak gördüklerini ifade eden Dinçerler, 'Önümüzdeki üç yıl içerisinde toplam 100 milyon dolar yatırım yapmayı ve bu süreçte fast food sektörüne de girerek tüketicileri yeni nesil bir deneyimle tanıştırmayı hedefliyoruz. 2029 vizyonumuz doğrultusunda tüm operasyonumuzda toplam bin mağazaya ve en az 6 güçlü markaya sahip dev bir ekosistem olmayı amaçlıyoruz. Şirket olarak üretimimizle, teknolojimizle ve vizyonumuzla Türkiye'den dünyaya uzanan bir yaşam stili ekosistemi inşa etmeye, girişimci ruhumuzu küresel bir kurumsal akılla birleştirerek sınırları aşmaya devam edeceğiz' diyerek sözlerini tamamladı.

Dünyadaki en büyük Gloria Jean's pazarı Türkiye

Yapılan açıklamaya göre; Gloria Jean's Coffees'in, Türkiye'de 50'den fazla şehirde 240 şubeye ulaşarak, markanın 30 ülkeyi kapsayan küresel ağındaki en büyük oyuncu konumuna yükseldiği belirtildi. 2025 yılında ulaştığı 36 milyon bardaklık satış hacmiyle pazardaki konumunu güçlendiren marka, grubun operasyonel gücünün de bir yansıması konumunda yer alıyor. Benzer bir başarıyı New York'un ikonik markası Magnolia Bakery ile de sürdüren grup, Türkiye'de 10'a ulaşan mağaza sayısını 2027'de ikiye katlamayı ve markayı buradan yurt dışı pazarlara açmayı hedefliyor.

SuperCoff ile İngiltere çıkarması geliyor

Berlin'in alternatif ruhundan ilham alan ve Z kuşağını hedefleyen yeni nesil yaşam biçimi markası SuperCoff, grubun küresel vizyonunun bayrak taşıyıcısı olarak konumlanıyor. Berlin'in kozmopolit merkezi Mitte'de açılan iki şubenin ardından kısa sürede yoğun franchise talebi alan marka, 3 yıl içinde Avrupa genelinde 50 şubeye ulaşmayı planlıyor.

3 bin tonluk kapasite hedefiyle 25 ülkeye kahve üretimi gerçekleştiriyor

Dinçerler Roastery, yıllık 3 bin ton kahve işleme kapasitesi hedefiyle, hem grubun tüm markalarına ait mağazaların hem de Gloria Jean's'in dünya genelindeki 25 ülkesinin kahve tedarikini doğrudan sağlıyor. Bu üretim gücünü bin 500 metrekarelik son teknoloji merkezi mutfağı ve lojistik ağıyla destekleyen grup, tarladan bardağa tüm süreci kendi denetiminde tutuyor.

Yeni kahve markasıyla perakende kanallara girecek

Grup, BlueBean ile profesyonel kanal çözümlerine ve perakende pazarına taşıyor. Yüzde 100 Arabica çekirdekleriyle nitelikli kahve deneyimini dijital kanallar ve küresel pazaryerleri üzerinden doğrudan evlere ve işletmelere ulaştırmayı hedefleyen marka, grubun B2B alanındaki agresif büyüme stratejisinin de temsilcisi konumunda yer alıyor.