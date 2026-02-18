Türkiye'nin önde gelen kargo firmalarından Aras Kargo, 'Bizimkisi Bir ASK Hikayesi: Aras Kargo Spor Kulübü Sultanlar Ligi'nde!' projesiyle PRİDA İletişim Ödülleri 2025'te 'Topluluk Üretimi ve Yönetimi' kategorisinde ödüle layık görüldü.

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen ve iletişim sektörünün prestijli ödülleri arasında kabul edilen PRİDA İletişim Ödülleri 2025, sektörün başarılı projelerini ödüllendirdi. Aras Kargo'nun, Aras Kargo Spor Kulübü projesiyle kazandığı 'Topluluk Üretimi ve Yönetimi' kategorisi; markaların hedef kitleleriyle sürdürülebilir, samimi ve çift taraflı bir bağ kurma becerisini, ortak bir amaç etrafında yaşayan bir topluluk oluşturma başarısını temsil ediyor.

'İşimizin özündeki 'bağ kurma' tutkusunu Sultanlar Ligi'nde yaşayan bir topluluk kültürüne dönüştürdük'

Aras Kargo Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Başkan Yardımcısı & Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Billur Burkutoğlu, ödülle ilgili şu açıklamaları yaptı: 'Aras Kargo olarak işimizin özünde bağ kurmak, köprü olmak var. 'Bizimkisi Bir ASK Hikayesi' projesiyle voleybolun birleştirici gücünü sahiplenerek yalnızca bir spor yatırımı yapmayı değil, kalıcı bir topluluk inşa etmeyi hedefledik. Sultanlar Ligi'nde ilk sezonumuzda tribünlerde ve dijital mecralarda sahiplenilmemiz doğru bir iletişim dili kurduğumuzu gösterdi. Aldığımız bu değerli ödül, markamızın spor aracılığıyla güven, bağlılık ve toplumsal değer üretme yaklaşımının güçlü bir göstergesi. Bu ödülü kabul ederken tüm Araslara, taraftarlarımıza, Aras Kargo Spor Kulübü için emek veren bu başarıda büyük emeği olan spor iletişim ajansımız Sagatise'a ve ajansımız Ryno'ya ve iletişim ajansımız Excel İletişim'e teşekkür ediyoruz.'