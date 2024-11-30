Balıkesir’in Edremit Belediyesi, Edremit Ticaret Odası ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı 8. Karspor İda Ultra Maraton yarışı başladı. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Yeşilyurt köyünden başlayıp Balıkesir’in Edremit ilçesinde bitecek yarışta bin 700 sporcu Türkiye’nin en zorlu parkurlarından olan Kazdağları’nda mücadele ediyor.

Türkiye’nin ilk ve tek kış maratonu olan Kazdağları’nda 8’incisi düzenlenen Karspor İda Ultra Maraton yarışı başladı. 17 ülkeden bin 700 sporcunun Kazdağları’nda en zorlu etaplardan geçerek yarışacakları 5 farklı parkur bulunuyor. Katılımcılar dağ yollarından, taşlık patikalardan, su geçişlerinden ilerleyerek İda Ultra (110 km), İda Half Ultra (66 km), Run Zeus (36 km), Köy Koşusu (15 km) ve 8,5 kilometrelik yarışlarda mücadele ediyor.

Yarışmaya katılan işitme engelli sporcu Kadir Çelik “Buraya bugün, İda-Ultra’ya 66 km koşmaya geldim. Bu 6. yılım. 4 kez aynı parkurda yer alacağım” dedi.

Karspor Yönetim Kurulu Başkanı Selami Alaftargil, “Patika koşusu Avrupa’da çok yaygın. Bu sporun da Türkiye’de böyle mükemmel bir tabiatın ve geçmiş tarihiyle buluşturulmasına sponsorluk ettiğimiz için ayrıca keyif, mutluluk duymaktayız. Her geçen gün bu ilginin artması, Türkiye’de bu sporun tanınması, doğa ile beraber yapılması ve buna paralel olarak da ülke tanıtımına da ayrıca katkıda bulunmak bu da bizi mutlu etmekte. İnşallah hem yöremiz, ülkemiz hem de insanlarımız bu sporla tanışarak daha da gelişecek, daha da keyifli hale dönecek inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Yarışmanın direktörü Polat Dede ise, “2024 senesinde Karspor İda Ultra’nın 8.’sini gerçekleştiriyoruz burada Kazdağları’nın eteklerinde. 2016 senesinde 200 kişiyle başlayan yolculuğumuz bu sene 2 binlere yaklaştı artık koşucu sayısı olarak. Kuzey Ege’de düzenlenen en büyük spor etkinliğinde ve spor festivalinde sizlerle birlikteyiz. Bu sene 66 ve 110 kilometre parkurlarımız sabah 7’de start aldılar karanlıkta ve onlar yollarına devam ediyorlar. Biraz önce 36 kilometre parkurunun startını verdik. Yeşilyurt’tan başlayıp Altınoluk Köy Meydanı’na gidecek. 15 kilometre yarışında da yaklaşık 750 sporcu olacak. Yeşilyurt’tan Adatepe Köyü’ne koşulacak. İki güzel köy arasında koşulacak. Yarın da Sekiz buçuk kilometre koşumuz var. Balıkesir’in, Edremit’in Güre beldesinde düzenlenecek. Artık Karspor İda Ultra bir koşu yarışı olmaktan çıktı ve bir spor festivaline dönüştü. İlerleyen senelerde belki günümüz uzar, gün sayısını da uzatabiliriz. Ama bizim gördüğümüz Kuzey Ege’ye çok yakışıyor bu etkinlik. Kuzey Ege bizi benimsedi, sporcular Kuzey Ege’yi benimsediler, Edremit’i, Küçükkuyu’yu, Çanakkale’yi, Balıkesir’i benimsediler. Bizce ilerleyen senelerde çok daha güzel etkinliklere imza atacağız burada yerel idarelerle, sponsorlarımızla birlikte. Biz şimdiden herkese çok teşekkür ediyoruz. Bütün sporculara da başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Yeşilyurt’tan başlayarak Adatepe’de son bulan 15 kilometrelik köy koşusu startını Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Edremit Belediye Başkan Vekili Muharrem Döğer ve meclis üyeleri verdi. 1 Aralık Pazar günü yapılacak sekiz buçuk kilometrelik yarışın da tamamlanmasıyla birlikte Güre’de ödül töreni düzenlenecek.