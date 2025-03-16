18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünü nedeniyle Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesinde törenler düzenlenecek. Şehitler Abidesinde düzenlenecek program çerçevesinde, yapılacak genel etkinliklerin son provaları alındı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, tören provalarını yakından inceledi. Yarımadayı bu tarihi günlerde ziyarete gelen misafirler provayı izleyerek fotoğraf çektiler.

O büyük zaferden sonra kurtuluş mücadelemiz ateşlendi

Çanakkale deniz savaşının son provalarını yerinde izlemeye gelen Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale Şehitler Abidesi tören alanında hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız. Bugün son provamızı alacağız. Yine her yıl olduğu gibi inşallah 18 Mart günü devletimizle, milletimizle, gençlerimizle, çocuklarımızla, öğrencilerimizle şehit yakınlarımızla, gazilerimizle birlikte bu büyük zaferi kutlayacağız. Bir kez daha o büyük zaferin mimarlarını, Çanakkale’nin şehit ve gazilerini, Çanakkale’ye geçilmez yapanları rahmetle ve şükranla anacağız. Çünkü o büyük, yüksek karakterli insanlar 110 yıl önce bu topraklarda Çanakkale’yi geçilmez yaptılar, canlarını ortaya koydular. Hem Türk tarihinin hem de dünya tarihinin akışını değiştirdiler. Yani çok büyük bir iş başardılar. O büyük zaferden sonra kurtuluş mücadelemiz ateşlendi. Daha sonra o büyük mücadeleden sonra da Cumhuriyet’imize kavuştuk" dedi.

Bizler Çanakkale ruhuna sahip çıkacağız

Çanakkale ruhunu yaşatmak için çalıştıklarını belirten İsmail Kaşdemir "Çanakkale ruhu bu topraklarda bu millet için bu ülke için çok önemlidir. Her zaman var olacaktır. Bizler de Çanakkale ruhuna sahip çıkacağız. Çanakkale ruhu dediğimiz vatana, millete, kutsal değerlere bağlılık, vatan, millet ve devletin çıkarları söz konusu olduğunda canını hiçe saymak demek olan Çanakkale ruhunu yaşatmak için Tarihe Alan Başkanlığı olarak her daim çalışacağız. Bir kez daha o büyük zaferin yıldönümünde Çanakkale’ye geçilmez yapanları, büyük zaferin mimarlarını Çanakkale’nin aziz şehit ve gazilerini Cumhuriyetimizin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Çanakkale kahraman komutanlarından Cevat Paşa’mızı, Esat Paşa’mızı, Kazım Karabekir Paşa’mızı, Fevzi Çakmak Paşa’mızı, Fahrettin Altay Paşa’mızı, Selahattin Adil Beyi, Seyit Onbaşı’mızı, Yüzbaşı Yusuf Kenan’ı, Edirneli Yahya Çavuşu, Bigalı Mehmet Çavuş’u ve isimsiz binlerce o büyük kahramanları saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Allah onlardan razı olsun, aziz ruhları şad olsun. Çanakkale Deniz Zaferimiz kutlu olsun" diye konuştu.