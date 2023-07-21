İznik Gölü’ne serinlemek için giren 18 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

İnegöl ilçesinden arkadaşlarıyla piknik yapmak için İznik’e giden 18 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saatlerinde Göllüce Mahallesi kıyısında meydana geldi. 18 yaşındaki Nurullah Adak, arkadaşlarının organizasyonu ile İznik Gölü’ne serinlemeye gitti. 36 gencin bulunduğu etkinlikte göle giren genç, bir anda suda kayboldu. Eğitmeni genci kurtarıp 112’ye haber verdi. Ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adak’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.