Turizmin Değeri, Zeytinyağının Başkenti sloganıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesiı, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Ziraat Odası, Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile ATO Duyusal Analiz Laboratuarı tarafından düzenlenen 19. Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali, başladı. Festivalin açılış konuşmalarında taklik ve tağşiş zeytinyağlarına tepkiler yer aldı.

Ayvalık merkezdeki Macaron mevkiinde başlayan yürüyüş, Sefa Caddesi ve Talatpaşa Caddesi güzergâhında sürdü.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca, daire amirleri, sektör temsilcileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğunun katıldığı Zeytine Minnet Yürüyüşü, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.

Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan açılış serenomisinde konuşan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, “Her değerli markada olduğu gibi Ayvalık zeytinyağı da taklit, tağşiş ve sahtecilik sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Taklit ve tağşiş edilmiş zeytinyağları hem Ayvalık markasına hem de tüm sektöre ciddi zararlar veriyor. Sahte ürünlerin piyasada bulunması kaliteli üretim yapan çiftçilerimizin emeğini değersizleştirirken tüketicinin güvenini de sarsıyor. Tarım Bakanlığımız ile işbirliği içinde sahte ürünlerle ilgili hukuku mücadelemizi sürdürmekteyiz. Bu süreçte sosyal medya ve e ticare siteleri üzerinden yapılan satışlara da dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Son zamanlarda Tarım Bakanlığımızın paylaştığı listelerde bizimle alakası olmayan il ve ilçelerde imalatı, dolumu ve sevkiyatı yapılan birçok sahte ürün ile mücadelemiz en üst seviyede hem hukuki hem de ulusal basınların da desteğiyle kamuoyunun da devam etmektedir. Ticaret Bakanlığımız ile yaptığımız çalışmalar ile bu sahte taklit ve tağşiş ürünlerinin 16 tanesini reklam yasağa getirmiş, 34 tanesi hakkında Cumhuriyet Savcılığımıza şikayette bunlara kanun işlem başlatmış bulunmaktayız”dedi.

Açılışta konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de, “Bunların en başında tağşiş ve markalaşma ilk sırada yer alıyor. Coğrafi işaretiyle tescilli Ayvalık Zeytinyağı’nın marka değerinin korunması için Ayvalık Ticaret Odası ve Ayvalık Belediyesi hukuki anlamda sıkı takipçidir. Kazanılan çok sayıda dava da var. Bu konuda İlk adımı belediye olarak atmıştık. İlgili kurum olduğu için Ayvalık Ticaret Odası taklitlerin peşini bırakmıyor. Ama bizim düşüncemiz en etkili çözüm yolu birlik olabilmemiz. Markalaşamadığımız için tahşiye maruz kalıyoruz. Ayvalık markasının kalitesine gölge düşürülmesin. Üzerimize düşen her türlü desteği verdik. Vermeye de devam edeceğiz” dedi.

Balıkesir’de yaklaşık 12 milyon zeytin ağacı olduğunu vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise, zeytinyağındaki tağşiş konusunda net çalışmalar içinde olduklarını kaydederek, “Şimdi Balıkeser’imizde yaklaşık 12 milyon zeytin ağacı var. On iki milyon zeytin ağacı Balıkesir’imiz için gerçekten büyük bir nimet. Saygıdeğer oda başkanımız da bahsetti. Sayın başkanım da bahsetti. Bu özellikle tağşiş ve sahtecilikle ilgili hep beraber mücadele ediyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani sayın başkan çok güzel söyledi. Taklit gerçeğini yaşatır ama bu öyle değil dedi. Hakikaten öyle. İnsan sağlığına zararlı, sıkıntılı birçok konuyla maalesef vatandaşlarımızı bir arada bırakılıyor ve biz de bununla ilgili büyükşehir olarak kati ve net çalışmalar içerisindeyiz. Özellikle Ayvalık’ın zeytinyağı, bölgemizin zeytinyağının eşsiz lezzeti, eşsiz mineral değerleri, eşsiz sağlığını biz kimsenin hakkını, hukukunu yedirtmeden efendim zeytinyağımızı sömürmelerine de ve sahtekarlık yapmalarına da asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Ayvalık Kaymakam Hasan Yaman da yaptığı konuşmada, “Şüphesiz Ayvalık’ın en önemli değerlerinden biri de insanoğlu var olduğu sürece sağlığı, bolluğu simgesi olan zeytindir. Efendim zeytinyağı iklim ve toprak yapısı nedeniyle kendine has bir aromaya sahip, dünyanın en kaliteli yağlarından birisi. Konuşmacılar da konuşmalarında belirtti, taklit ve tağşişe karşı tedbir almak Ayvalık’a olan borcumuzdur.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Flemenko gösterisi sonrası açılış serenomisi İzmir Otizmliler Korosu tarafından sunulan mini konserle sona erdi. Mini konserde protokol üyeleri de sahne aldılar.

Protokol ve katılımcılar daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından hazırlanan zeytinyağı stantlarını ziyaret etti.