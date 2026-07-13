Birçok kişi için tek bir maaşla geçinmek artık yeterli olmuyor. İngiltere'de yaşayan 32 yaşındaki yatırım bankacısı Nischa Shah ise tam zamanlı işine devam ederken oluşturduğu dokuz farklı gelir kaynağı sayesinde finansal güvenliğini önemli ölçüde artırdı.

Kişisel finans ve yatırım içerikleri üreten Shah, gelir çeşitlendirmenin hem riskleri azalttığını hem de uzun vadede daha güçlü bir mali yapı oluşturduğunu belirtiyor.

"Tek maaşa güvenmek büyük risk"

Nischa Shah'a göre yalnızca aktif gelire güvenmenin iki önemli dezavantajı bulunuyor. İlk olarak, kazanılabilecek para çalışılan zamanla sınırlı kalıyor. İkinci olarak ise tüm gelir tek bir kaynağa bağlı olduğu için iş kaybı veya gelir kesintisi yaşanması halinde ciddi mali sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Bu nedenle Shah, mesai saatleri dışında kalan zamanını değerlendirerek farklı gelir kaynakları oluşturmaya başladığını anlatıyor.

İlk gelir YouTube'dan geldi

Shah'ın ek gelir yolculuğu YouTube ile başladı. Kişisel finans, yatırım ve kişisel gelişim videoları paylaşan Shah, içerik üreticileri için en önemli iki göstergenin CPM ve RPM olduğunu söylüyor.

Verdiği örneğe göre, yaklaşık 86 bin izlenen bir videosu 594 dolar gelir elde ederken, benzer izlenmeye sahip başka bir videosu daha yüksek reklam geliri sayesinde 1.300 doların üzerinde kazanç sağladı.

Shah'a göre içerik konusu ve hedef kitle, reklam gelirlerini doğrudan etkiliyor.

Temettü yatırımını tercih ediyor

Gelir kaynaklarından biri de temettü yatırımları. Şirket hisselerinin düzenli temettü ödemelerinden gelir elde eden Shah, tek tek hisse seçmek yerine temettü odaklı fonları tercih ettiğini belirtiyor.

Böylece hem riski dağıttığını hem de düzenli gelir elde ettiğini ifade ediyor.

Topluluk platformu kurdu

Shah ayrıca kişisel finans ve kendini geliştirme konularına ilgi duyan kişileri bir araya getiren ücretli bir topluluk platformu da kurdu.

Platformun şu anda kâr etmediğini söyleyen Shah, yaptığı yatırımlar sayesinde ilerleyen dönemde bunun bağımsız ve sürdürülebilir bir gelir kaynağına dönüşmesini beklediğini dile getiriyor.

Muhasebeciliği de bırakmadı

Farklı gelir kaynakları oluşturmasına rağmen muhasebecilik mesleğini sürdüren Shah, bunun hâlâ en aktif gelir kalemi olduğunu söylüyor.

Mesleğini bırakmamasının nedenini ise uzmanlığını ve profesyonel yeterliliğini korumak olarak açıklıyor.

Gayrimenkul, konuşmalar ve ortaklık gelirleri

Shah'ın gelir kaynakları arasında konut ve ticari gayrimenkullerden elde ettiği kira gelirleri de bulunuyor.

Bunun yanında çeşitli konferans ve etkinliklerde konuşmacı olarak yer alıyor, şirketlerin bağlı kuruluş (affiliate) programlarından komisyon kazanıyor ve hazırladığı online eğitimleri satarak pasif gelir elde ediyor.

Ayrıca fiziksel gayrimenkul satın alacak sermayesi olmayan yatırımcılar için gayrimenkul yatırım ortaklıklarını (REIT) da alternatif yatırım aracı olarak öneriyor.

Toplam dokuz gelir kaynağı oluşturdu

Shah'ın oluşturduğu dokuz gelir kaynağı şu şekilde sıralanıyor:

- YouTube reklam gelirleri

- Temettü gelirleri

- Ücretli topluluk platformu

- Muhasebecilikten elde ettiği aktif gelir

- Gayrimenkul gelirleri

- Konuşmacılık gelirleri

- Affiliate (ortaklık) pazarlaması

- Online eğitim satışları

- Gayrimenkul yatırım ortaklıkları (REIT)

Shah'a göre finansal özgürlüğün anahtarı, küçük adımlarla başlayıp zaman içinde gelir kaynaklarını çeşitlendirmekten geçiyor. Boş zamanların verimli değerlendirilmesi ve farklı alanlarda gelir oluşturulması, uzun vadede daha sağlam bir mali yapı kurulmasına katkı sağlıyor.