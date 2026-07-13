Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato talebinde bulunan iki ayrı dosyada önemli kararlara imza attı. Mahkeme, Ertona Tekstil AŞ ile şirket ortakları hakkında üç aylık geçici konkordato mühleti verdi.

Ertona Tekstil'e 3 Aylık Geçici Konkordato Mühleti

Mahkemenin 2026/430 esas sayılı dosyasında görülen davada Ertona Tekstil Anonim Şirketi ile A. I., E. I. ve T. I.'ın konkordato başvurusu değerlendirildi.

Mahkeme, 7 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere davacılar hakkında üç aylık geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi.

Kararla birlikte şirket ve gerçek kişi borçlular hakkında İcra ve İflas Kanunu kapsamında koruma tedbirleri uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda 6183 sayılı Kanun kapsamındaki takipler de dahil olmak üzere yeni icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri uygulanamayacak.

Ayrıca borçluların mahkeme izni olmadan taşınır ve taşınmazlarını devretmeleri, rehin tesis etmeleri, kefil olmaları veya işletmenin temel varlıkları üzerinde tasarrufta bulunmaları da yasaklandı.

Konkordato Komiserleri Atandı

Geçici mühlet sürecinde görev yapmak üzere mali müşavir Sedat Şen ile hukukçu Havva Şüra Yaşargün konkordato komiseri olarak görevlendirildi. Mahkeme ayrıca alacaklılara, ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde konkordato talebine itiraz edebilme hakkı tanıdı.

Gerçek Kişilere İlişkin Dosya Ayrıldı

Mahkeme, şirket ortakları N. A. ile C. A. yönünden konkordato taleplerinin ayrı bir dosyada değerlendirilmesine karar verdi.

Bu süreçte gerçek kişiler bakımından geçici mühlet hükümlerinin uygulanmasına devam edilirken, konkordato komiseri olarak görevlendirilen mali uzman Uğur Yanık görevini sürdürecek.

Alacaklılar İçin İtiraz Süresi Başladı

Her iki dosyada da alacaklı olduğunu iddia eden kişiler, ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye başvurarak konkordato mühleti verilmesini gerektiren şartların oluşmadığını ileri sürerek itirazda bulunabilecek.

Mahkeme, her iki konkordato dosyasında da koruma tedbirlerinin yürürlükte kalmasına karar verirken, süreçlerin ilerleyen aşamalarında yapılacak değerlendirmeler doğrultusunda yeni kararlar alınabilecek.