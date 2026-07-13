İnegöl İcra Dairesi'nin 2024/5 İflas dosyasına ilişkin ilanına göre, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2 Nisan 2024 tarihli kararıyla şirketin iflasına aynı gün saat 15.08 itibarıyla karar verilmişti.

İflas sürecinde daha önce hazırlanan sıra cetvelinin ardından, sonradan alacak kaydı yaptıran alacaklılar için İcra ve İflas Kanunu'nun 230 ve 232. maddeleri uyarınca ek sıra cetveli düzenlendi. Hazırlanan cetvel, alacaklıların incelemesine sunuldu.

İcra ve İflas Kanunu'nun 166. maddesi gereğince yapılan ilanda, alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların 15 gün içinde iflas dairesinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesi'ne, sıraya ilişkin itirazların ise 7 gün içinde şikâyet yoluyla İcra Hukuk Mahkemesi'ne yapılması gerektiği bildirildi.

İnegöl İcra Dairesi, ilgili alacaklıların hak kaybı yaşamamaları için ek sıra cetvelini belirtilen süreler içinde incelemeleri ve gerekli görülmesi halinde yasal itiraz haklarını kullanmaları gerektiğini duyurdu.