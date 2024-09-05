İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 19 ilde düzenlenen "Kıskaç-26" operasyonlarında 34 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgusu yaparak operasyonların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Yerlikaya'nın açıklamasında, "FETÖ'ye karşı yürüttüğümüz operasyonlar durmaksızın sürüyor. 19 ilde gerçekleştirilen 'Kıskaç-26' operasyonları kapsamında 34 şüpheli yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, FETÖ mensuplarına asla fırsat vermeyeceğiz. Terör örgütleri ve onların destekçilerine karşı mücadelemiz kesintisiz sürecek," ifadeleri yer aldı.

Operasyonların detaylarına değinen Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar neticesinde, Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aksaray, Bursa, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Tokat ve Trabzon’da FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonların gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yakalanan kişilerin, örgütün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" ve "Emniyet Mahrem Yapılanması" içerisinde aktif oldukları, ankesörlü telefonlar üzerinden örgütle haberleşme sağladıkları ve FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcısı olduklarının tespit edildiğini belirtti. Ayrıca, bu kişilerin daha önceki ifadelerde adlarının geçtiği ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunduğu ifade edildi.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu kaydeden Yerlikaya, operasyonları başarıyla gerçekleştiren emniyet güçlerine teşekkür ederek, "Kahraman polislerimizi yürekten tebrik ediyorum. Allah her daim sizleri korusun. Milletimizin duası sizinle," dedi.