Bunlar da ilginizi çekebilir

Emniyetteki sorgu ve yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi’ne çıkarılan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü birimleri, arızalı ev aletleri ve kombileri tamir etme bahanesiyle vatandaşları mağdur ettiği saptanan U.T. isimli şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen takip neticesinde, 12 ayrı kişiyi toplamda 300 bin TL zarara uğrattığı tespit edilen U.T., dün Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Tüm Hakları Saklıdır. Yıldırım Gazetesi - Copyright © 2024

Bu bağlantı sizi https://www.yildirimgazetesi.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.