Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kutlamaların merkezi Atatürk Stadyumu olurken, vatandaşlar programa yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başlayan program, daha sonra Atatürk Stadyumu'nda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Kutlama programında öğrenciler tarafından hazırlanan şiirlerle, halk oyunları gösterileri ve sportif etkinlikler izleyenlerden büyük alkış aldı. Gençlerin sergilediği gösteriler tribünlerde renkli görüntüler oluştururken, vatandaşlar bayram coşkusuna ortak oldu.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından ödülleri takdim edildi. Programa Sındırgı kaymakam vekili Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Belediye Başkanı Serkan Sak, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.